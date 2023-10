Naruto non avrebbe mai dovuto diventare Hokage: ecco le ragioni

Tutta la storia di Naruto, sin dalle primissime pagine dell'opera, ruota sul sogno di Naruto Uzumaki di diventare uno degli Hokage del Villaggio della Foglia. Masashi Kishimoto, con il capitolo 700 del manga, permette al biondo ninja di coronare il suo sogno. Eppure, Naruto non avrebbe dovuto mai diventare Hokage, vi spieghiamo perché.

Il principale motivo per cui Naruto da bambino sognava di diventare Hokage era quello di essere accettato dalla gente di Konoha. Non c'era però realmente bisogno di diventare il leader del villaggio però per farsi accettare, poiché Naruto era già stato accettato e riconosciuto come "eroe" da dopo il trionfo contro Pain.

Naruto effettivamente non sapeva cosa significasse diventare Hokage. Essere il capovillaggio significa sbrigare pratiche burocratiche e restare bloccato dietro una scrivania, tutto ciò che il maestro Jiraiya ha sempre voluto imitare. Naruto non riesce a restare al passo con il lavoro e a svolgere le mansioni quotidiane che il suo ruolo richiede. Eppure, Naruto avrebbe dovuto sapere cosa comportasse questo mestiere, vista la vicinanza con Tsunade e Kakashi.

Conseguenza dell'immensa mole di lavoro di cui si deve fare carico è la lontananza dalla sua famiglia. Naruto è nato senza genitori e in quanto padre avrebbe dovuto occuparsi di Boruto al 100%. Eppure, a causa del suo lavoro è stato spesso lontano dai suoi figli, facendosi addirittura odiare dal primogenito. Naruto non è stato il miglior Hokage di Konoha, ma per via lavoro non è stato nemmeno un buon padre.

Quando non è impegnato con le scartoffie, un Hokage deve occuparsi della politica. Naruto però non è tagliato per essere un politico, poiché agisce per istinto piuttosto che per razionalità. Inoltre, come dimostrato con il caso Kawaki in Boruto, non riesce a privilegiare la logica piuttosto che le emozioni. Se altri come Sasuke o Shikamaru fossero stati al posto di Naruto, Kawaki non avrebbe mai potuto restare alla Foglia dopo l'uccisione di Boruto. Quando si occupa un ruolo come quello dell'Hokage, il cuore non può prevalere sulla testa.

Più semplicemente, Naruto non era il potenziale candidato migliore per essere nominato Hokage. È vero che Naruto è il ninja più forte del suo tempo e delle storia, ma il genio di Shikamaru è potenzialmente più adattato a quel ruolo. L'Uzumaki appare invece molto più adatto in prima linea sul campo. Difatti, l'ottavo Hokage di Boruto: Two Blue Vortex viene nominato per le sue doti politiche, piuttosto che per l'abilità in battaglia.