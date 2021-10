Naruto: La nona stagione si aggiunge al catalogo di Crunchyroll

Nei giorni scorsi sono state aggiunte le colonne sonore di Boruto e Naruto nei cataloghi dei principali servizi di streaming, nel frattempo su Crunchyroll è stata pubblicata la nona stagione dell'anime ispirato al manga di Masashi Kishimoto.

Su Facebook è stato condiviso il messaggio che trovate in calce alla notizia: su Crunchyroll sono stati aggiunti gli episodi conclusivi della prima serie dedicata a Naruto, andata in onda originariamente in Giappone dal 2002 al 2007 e composta in tutto da 220 episodi. Gli appassionati di uno dei manga più famosi potranno quindi rivedere l'inizio del viaggio di Naruto, Sasuke, Sakura e dei personaggi introdotti nella storia scritta dal celebre mangaka giapponese, anche se nella versione di Crunchyroll è presente soltanto l'audio originale giapponese, con i sottotitoli in italiano. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati, che potranno quindi completare la visione della prima parte della storia.

Sempre nel catalogo del servizio streaming specializzato in anime, possiamo trovare anche i 500 episodi di Naruto Shippuden, opera successiva che traspone i restanti volumi del manga e che conclude le vicende dei protagonisti della storia. Se non lo avete ancora letto, vi segnaliamo il nostro speciale dedicato al primo arco narrativo di Naruto, inoltre ecco tutte le prossime uscite su Crunchyroll.