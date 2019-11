Naruto: avete notato questo inquietante dettaglio durante lo scontro tra Itachi e Sasuke?

L'opera di Masashi Kishimoto, Naruto Shippuden, è ricco di combattimenti entusiasmanti, preparati accuratamente sin dai primi capitoli della serie. In particolare, lo scontro fra Sasuke e Itachi è stato caratterizzato da tanta epicità e altrettanta emotività, complici due personaggi che attendevano da anni quel fatidico incontro.

Recentemente, riguardando l'iconico e celebre combattimento, un appassionato si è reso conto di un dettaglio estremamente inquietante riguardo il personaggio di Itachi. Infatti, nel momento in cui Sasuke tenta il tutto per tutto richiamando i poteri di Orochimaru, quest'ultimo ne approfitta della debolezza del suo contenitore per prendere il sopravvento sul corpo dell'Uchiha. Mentre avverte il membro dell'Akatsuki che sta per fare suo il corpo di Sasuke, Itachi per un brevissimo istante, come un battito di ciglia, spalanca gli occhi con un terribile istinto omicida.

Nonostante i loro trascorsi, l'Uchiha dell'Organizzazione Alba ha sempre amato il proprio fratello, al punto da volerlo proteggere da lui stesso e, pertanto, non poteva che scatenare la propria furia dinnanzi alle parole spregevoli di Orochimaru. In ogni caso, il frame in questione potete recuperarlo in calce alla notizia, grazie a uno screen dedicato.

E voi, invece, vi eravate accorti di questo curioso dettaglio? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.