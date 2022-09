Naruto: le novel Konoha Shinden e Sasuke Retsuden verranno adattate in un manga

La trama di Naruto non si ferma alla sola serie manga, ma prosegue in diverse incarnazioni. Oltre al sequel Boruto: Naruto Next Generations, attualmente in corso di serializzazione su V-Jump, è possibile conoscere la storia dei ninja del Villaggio della Foglia attraverso i romanzi della serie. Due di questi verranno adattati in manga.

Ormai da qualche tempo era stato rivelato che le light novel Naruto Konoha Shinden e Sasuke Retsuden sarebbero diventate dei manga, ma solamente di recente è stata svelata la data di uscita ufficiale. Il manga di Naruto - L'impresa eroica di Sasuke: i coniugi Uchiha e il firmamento stellato debutterà dal 23 ottobre sull'applicazione Jump+, e dunque molto probabilmente anche su MangaPlus. Per quanto riguarda invece il manga di Naruto Konoha Shinden: la nuova generazione della Foglia, questo debutterà il 29 ottobre anch'esso su Jump+.

La trama di Sasuke Retsuden, il secondo romanzo della trilogia Retsuden, racconta della missione di Sasuke all'Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku, un luogo molto lontano dal Paese del Fuoco. Assieme a Sasuke, l'Uchiha avvia un'indagine sotto copertura alla ricerca di una cura per Naruto, colpito da una malattia sconosciuta. In italia il romanzo è stato pubblicato da Planet Manga.

Konoha Shinden è invece un romanzo breve che collega la fine di Naruto Shippuden all'inizio di Boruto. Questa volta i protagonisti sono Kakashi e Gai, scortati dalla guardia Mirai Sarutobi. La vacanza si trasforma però in un incubo quando la figlia di Asuma combatte contro Ryuki, un adepto del culto di Jashin, lo stesso dio che pregava Hidan dell'Akatsuki. Il romanzo viene raccontato nell'anime di Boruto dall'episodio 106 al 111. E voi conoscete già la storia di questi due romanzi, oppure la scoprirete per la prima volta nell'adattamento manga?