Naruto: novità in arrivo per il 20esimo anniversario dell'anime

Il successo ottenuto da Naruto nei primi anni del 2000 è stato incredibile. Entrata di diritto nei Big 3 di Weekly Shonen Jump, la serie di Masashi Kishimoto ha poi ricevuto una serie anime ad opera dello studio Pierrot, andata in onda dal 2002 al 2007, e ricordata con affetto dagli appassionati nonostante la presenza di molti episodi filler.

Era il 3 ottobre 2002 quando sul canale TV Tokyo, uno dei più seguiti in Giappone, debuttava la storia di Naruto, ninja orfano del Villaggio della Foglia, discriminato dalla maggior parte degli abitanti perché in lui è contenuta la Volpe a Nove Code, cercoterio che 12 anni prima attaccato Konoha. L’inizio di una storia che ha poi preso forma in ben 700 capitoli, raccolti in 72 tankobon, e in 720 episodi pubblicati nell’arco di quindici anni.

Considerato l’avvicinarsi del ventennale dalla pubblicazione del primo episodio, “Arriva Naruto!”, la casa editrice Shueisha presenterà diverse iniziative per celebrare l’evento. Come specifica l’utente @WSJ_manga, fonte piuttosto affidabile del settore, nel post riportato in calce, le prime informazioni a riguardo saranno contenute in Weekly Shonen Jump #43. E voi cosa vi aspettate dalla celebrazione dei 20 anni dell’anime di Naruto? Ditecelo nei commenti.

