Naruto: la nuova Light Novel descrive una scena romantica di Sasuke

Nell'ultima light novel dedicata alla serie di Naruto emergono dettagli riguardanti la relazione tra Sasuke e Sakura. Leggiamo insieme i dettagli di un momento molto particolare all'interno della storia.

Di recente abbiamo già parlato della sensibilità di Sasuke emersa nella nuova Light Novel della serie di Naruto, ovvero Sasuke Retsuden: the Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust, in cui Sasuke e Sakura devono affrontare una nuova missione mentre Naruto si trova in condizioni critiche nel Paese del Fuoco.

La storia, scritta da Jun Esaka, non esplora in modo profondo i due personaggi, piuttosto la loro relazione come marito e moglie. In un estratto del racconto, l’utente OrganicDinosaur ha condiviso su Twitter il momento in cui Sasuke pensa di donare a Sakura la fede nuziale per rappresentare la loro unione e mostrarla agli altri.

Il rapporto tra Sakura e Sasuke ha sicuramente avuto un andamento poco lineare nel corso della serie, che li ha visti diventare ufficialmente una coppia solo in Boruto: Naruto Next Generations. Sappiamo che Sakura è sempre stata attrata dall’ultimo degli Uchiha, mentre quest’ultimo mostrava indifferenza totale per la giovane ninja per tutto il tempo trascorso nella squadra 7, sia in Naruto che Naruto: Shippuden.

L’obiettivo di Sasuke era uccidere suo fratello Itachi per la morte dell’intero clan, ha ignorato l’affetto di Sakura, e anche di fronte alla sua sincera richiesta di rimanere, il giovane ninja ha deciso di allontanarsi dal Villaggio della Foglia, nella parte finale della prima serie.

Sicuramente nel mondo di Naruto sono presenti numerose tradizioni che lo allontanano dal mondo reale, perciò leggere le parole dell’estratto ci fa sentire più vicini alla cultura creata dal maestro Kishimoto, con un gesto sorprendete di Sasuke per mostrare al mondo l’amore che lo unisce a Sakura.