Naruto: una nuova light novel rivela un momento commovente tra Naruto e Sasuke

Una storia romanzata ambientata dopo gli eventi di Naruto: Shippuden approfondisce il rapporto tra Naruto e Sasuke, mostrando la sensibilità dell'ultimo degli Uchiha, vediamo insieme i dettagli.

Probabilmente non molti hanno sentito della recente uscita dell’ultima light novel di Naruto: Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust, ma i fan più affezionati potrebbero essere interessati, dato che sottolinea e mostra aspetti nuovi di alcuni dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso della serie. Questo racconto in particolare segue i personaggi di Sasuke e di Sakura, diventata sua moglie, nelle loro rispettive esperienze di vita e morte, mentre Naruto soffre di una malattia molto rara nel Paese del Fuoco. Scritto da Jun Esaka, la light novel svela un nuovo lato dell’ultimo superstite degli Uchiha.

OrganicDinosaur su Twitter ha postato un estratto del romanzo, nel quale Sasuke si preoccupa delle condizioni di Naruto, qualcosa che raramente si è visto da parte del silenzioso e impassibile ninja. Gli eventi di questa storia avvengono dopo gli eventi di Naruto: Shippuden, e si concentrano sulla Quarta Guerra Mondiale dei Ninja e sullo scontro finale tra Naruto e Sasuke, che li ha quasi uccisi.

Uno dei fulcri della serie è proprio la relazione tra colui che sarà il futuro Hokage e il portatore dello Sharingan, e per questo la pubblicazione di un’opera che la presenta in una prospettiva diversa è molto interessante.

Attualmente la serie di Naruto Retsuden è composta da 3 light novel, scritte da Esaka, con copertine illustrate dal maestro Kishimoto. Il primo racconto, Naruto: Kakashi Retsuden: the Sixth Hokage and the Failure Boy, pubblicato nei primi mesi di quest’anno, segue Kakashi nella sfida di amministrare il Villaggio della Foglia al fianco di un giovane governante che potrebbe fallire molto facilmente. L’uscita della prossima light novel, Naruto Retsuden, è prevista per il prossimo ottobre in Giappone e avrà come temi principali il lavoro di squadra e la tecnologia.