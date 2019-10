Naruto: nella nuova light novel Sasuke e Sakura si scambiano un bacio

Già in passato vi avevamo rivelato qualche dettaglio sulla serie di light novel: Naruto Retsuden, e, proprio in seguito alla recente uscite in Giappone di un nuovo romanzo, sono trapelate informazioni questa volta dal tono anche più romantico.

Nei lunghi anni di serializzazione di Naruto, il maestro Kishimoto ha sempre lasciato poco spazio alle coppie e alle nascite di nuovi amori. Abbiamo visto la cotta che il giovane Uzumaki aveva per Sakura o quella di quest'ultima per Sasuke o ancora il sentimento che la prima degli Hyuga covava da sempre per il protagonista, ma di fatto non è mai accaduto niente di concreto. Solo con la fine del manga e con l'inizio di Boruto, finalmente i fan hanno potuto apprezzare una serie di novel e di film che hanno approfondito il lato più romantico dell'opera del ninja più famoso del mondo.

Non solo abbiamo visto le coppie che si sono andate a creare e i relativi figli, ma ci sono state novel come quella del matrimonio di Naruto che ci ha permesso di vedere con curiosità un aspetto inedito del protagonista e del capolavoro di Kishimoto. E proprio ricollegandosi a questo filone romantico che col nuovo romanzo di Naruto Retsuden i fan hanno potuto assistere a una intensa scena insolita.

Infatti, l'utente di Twitter fanfan ha diffuso alcune traduzioni della ligh novel in questione in cui, durante una missione che Sasuke e Sakura stanno svolgendo per trovare alcuni materiali rari affinché possano sintetizzare una cura per guarire il settimo Hokage da una malattia da cui è afflitto, tra i due scappa un bacio inaspettato.

"All'improvviso Sakura lasciò la presa e si alzò in piedi. Ruotò il busto e, girandosi all'indietro, afferrò Sasuke dal colletto e lo tirò con forza verso sé, intrecciando le sue labbra a quelle di lui."

Al dolce momento, seguì la reazione si Naruto che guardò i due a bocca aperta. In ogni caso quel bacio potrebbe essere considerato una specie di porta fortuna dal momento che la coppia è riuscita, in seguito, a portare in parte la missione a termine.

Voi cosa ne pensate di questo risvolto romance a cui Naruto e Kishimoto non ci avevano mai abituato prima?

Vi ricordiamo che sono stati diffusi i titoli dei prossimi quattro episodi di Boruto: Naruto Next Generations.