Naruto: la nuova traccia della rapper Megan Thee Stallion include un riferimento a Sasuke

L'amore tra la rapper Megan Thee Stallion e gli anime non è certo un segreto, ma nessuno si sarebbe aspettato di vedere una citazione nella sua nuova hit "Girls in the Hood". Il brano, pubblicato lo scorso 26 giugno, contiene infatti un riferimento a due dei ninja più famosi del mondo: Naruto e Sasuke.

Il nuovo pezzo pubblicato dall'artista, attualmente sessantunesima più ascoltata al mondo, contiene infatti la seguente citazione (ndr. il testo è molto esplicito, quindi sono presenti alcune censure): "I'ma make him eat ** *** while I'm watchin' anime (Wow, wow, anime) / P***y like a Wild Fox, lookin' for a Sasuke (Yeah, yeah, ayy, yeah)". Il riferimento non è passato inosservato, e sia Viz Media che Crunchyroll ne hanno approfittato per applaudire la cantante.

In una vecchia intervista del resto, Megan Thee Stallion professò il suo amore per Naruto dichiarando: "[...] In generale però devo scegliere Naruto. All'inizio anche lui non piaceva a nessuno, ma nonostante tutto continuava a lavorare per diventare il numero uno. Sono praticamente io, e continuerò sempre ad allenarmi!". La citazione ha ovviamente fatto impazzire tutti i fan dell'opera.

