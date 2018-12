Naruto: nuove illustrazioni natalizie con Hinata e Tsunade

Quando arrivano le festività è d'obbligo presentare illustrazioni a tema per i propri personaggi. Non potevano quindi mancare illustrazioni di Naruto, stavolta con protagoniste Tsunade e Hinata con abiti natalizi molto provocanti!

Le due illustrazioni sono state tratte da due videogiochi per dispositivi mobile differenti: quella che ritrae Tsunade, Shizune e Tonton è stata inserita in Naruto x Boruto: Ninja Voltage, un RPG d'azione, mentre l'immagine di Hinata è presa da Naruto: Shinobi Collection, un gioco di carte collezionabili. Potete visionare entrambe le immagini in fondo alla notizia.

Nella prima illustrazione, si può osservare il trio composto da Tsunade, Shizune e Tonton con alle spalle uno sfondo natalizio a tinte azzurre. Tonton è vestita da renna, con un paio di corna finte e il naso rosso, mentre porta un sacco in spalla; Shizune e Tsunade indossano un vestito da Babbo Natale ma, se l'allieva dell'Hokage indossa abiti più carini e coprenti, Tsunade è il suo opposto, con un abito che rivela le forme esplosive e una posizione che risalta le gambe.

La seconda immagine invece è completamente dedicata ad Hinata che, in opposizione alla sua natura timida e introversa, indossa un abito molto rivelatore e succinto che causano un palese imbarazzo alla ragazza. Non è la prima volta che Hinata appare con un abito del genere: infatti, l'anno scorso fu dedicato uno speciale di poche pagine alla versione natalizia del gioco di carte che collezionano abitualmente Boruto e i suoi amici, e proprio una delle ultime carte estratte dalla bustina era dedicata a Hinata con uno scialle natalizio indosso, cosa che causò molto imbarazzo a Boruto.