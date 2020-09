Naruto: Obito Uchiha si svela in una splendida figure da oltre 200 euro

Tra le tante opere che hanno saputo risplendere all'interno dell'industria d'anime e manga, figura anche l'epopea di Naruto, la quale nel corso del sul lungo svolgimento ha saputo attirare attorno a sé un pubblico enorme, prima attraverso la produzione cartacea e successivamente tramite l'adattamento animato.

Nonostante la serie originale sia giunta alla sua conclusione da tempo, il franchise non ha mai perso il suo smalto agli occhi del pubblico e allo stato attuale il brand continua a farsi sentire con forza grazie a Boruto Naruto Next Generations, sequel della produzione che sta facendo parlare parecchio di sé, sia nel bene che nel male.

Il grande successo ottenuto e tutt'ora ben palpabile ha portato molte compagnie a realizzare gadget a tema pensati per i collezionisti più accaniti, società tra le quali figura anche UTS Studio, recentemente tornata a far parlare di sé grazie alla presentazione di una nuova figure a tema Naruto e specificatamente dedicata a Obito Uchiha. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una gran quantità di dettagli e mette in mostra il pericoloso ninja pronto allo scontro, senza contare che il volto sarà disponibile in più versioni così da poter ottenere la propria resa finale preferita. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il prodotto è già disponibile per i preordini a un prezzo totale di 207 euro (senza però considerare i costi di spedizione), mentre la release ufficiale è stata fissata al quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in queste ultime settimana è stata svelata anche un'altra magnifica statua a tema Naruto ma dedicata a Orochimaru.