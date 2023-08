Naruto, ecco la nuova ondata di Funko Pop! Jiraiya e Naruto fosforescenti sono disponibili

Da poco, inoltre, sono già disponibili le Pop! di Hinata Hyuga (Twin Lion Fists), Deidara (Alba), Orochimaru (Alba). Dalla stessa linea arrivano Kisame Hoshigaki e Zetsu in versione Super Sized . Sono numerose anche le novità a tema Boruto: Naruto Next Generations che potete ammirare nelle immagini allegate all'articolo.

Il 20° anniversario dell'anime di Naruto non smette di sorprendere i fan, che dovranno fare spazio al nuovo merch dedicato. Pezzi pregiati della collezione inedita di Pop! sono Jiraiya Rasengan Glow in the Dark e Naruto Rasenshuriken Glow in the Dark . Entrambi i pezzi si illuminano al buio rendendo fosforescenti i rispettivi jutsu. Altra grande novità che farà gola ai fan è uno speciale Pop! di Sasuke Uchiha (Amaterasu), anche questo Glow in the Dark.

Sono giorni di grandi novità per Funko, l'azienda specializzata che ha dato vita alle mitiche Pop! che ormai da anni riempiono le abitazioni degli appassionati. Nelle ultime ore è stata annunciata una inedita collezione dedicata all'universo narrativo di Naruto Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations .