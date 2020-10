Da Naruto a ONE PIECE: le 5 morti più dolorose nella storia di anime e manga

Gli anime, così come i film o le serie televisive, non si fanno certo problemi a mostrare - di tanto in tanto - una buona dose di violenza. Proprio per questa ragione non è raro assistere a morti strazianti, crudeli o ingiuste e, tra le tante, alcune rappresentano ancora delle vere e proprie ferite aperte per tanti fan.

Nel nuovo video caricato sul canale YouTube di Everyeye Plus e visibile qui sopra abbiamo provato a stilare una lista, segnalando quelle che secondo noi sono state cinque tra le morti più tragiche accadute tra le pagine dei manga o negli anime più famosi di sempre. Naturalmente è impossibile parlarne senza mostrare le scene in questione, dunque rinnoviamo ancora una volta l'allerta spoiler.

Le cinque scene scelte sono tratte da alcune delle opere più apprezzate degli ultimi anni, ovvero Devilman, ONE PIECE, Rocky Joe, Berserk e Naruto. Ovviamente la morte di un personaggio può colpire in maniera maggiore o minore a seconda del rapporto che questo aveva creato con lo spettatore e, di conseguenza, è estremamente difficile trovare cinque scene che mettano d'accordo tutti. In ogni caso, la lista da noi stilata include degli episodi ormai divenuti veri e propri cult, apprezzati da milioni di fan sparsi in giro per il mondo.

E voi cosa ne dite? Siete d'accordo? Fateci sapere qual è stata la morte più struggente a cui abbiate mai assistito lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste appassionati ad approfondimenti simili poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Top 10 tradimenti negli anime pubblicata sulle nostre pagine pochi mesi fa.