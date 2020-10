Tra Naruto, ONE PIECE, Dragon Ball e altri: qual è il miglior torneo del battle shonen?

I tornei nel mondo battle shonen sono sdoganati da ormai tanto tempo. Già negli anni '80 c'erano storie che presentavano un proprio torneo, anche se quello più famoso è forse il torneo Tenkaichi di Dragon Ball, che ha fatto consolidare questo elemento nel battle shonen. Ma poi sono arrivati Yu degli Spettri, Yu-Gi-Oh, Naruto, ONE PIECE e altri.

Quale tra questi titoli è il miglior torneo del battle shonen? Scopriamolo nella nostra top 5.

Al quinto posto troviamo Yu degli Spettri con il suo Torneo Oscuro. Questo ha tenuto banco per gran parte del manga ed è anche uno dei punti apicali della storia scritta e disegnata da Yoshihiro Togashi. La formula è molto semplice ma la sua epicità lo pone senza dubbio tra i migliori.

Al quarto posto c'è invece Fairy Tail con i Giochi Magici. Dal preliminare fino al finale, la sfida tra le gilde di Fiore ha tenuto banco con sfide e prove completamente diverse che hanno messo a dura prova tanti partecipanti. La sua varietà è sicuramente un plus.

A chiudere il podio col bronzo c'è la sfida nella città dei duelli di Yu-Gi-Oh. Infinite partite di carte per Yugi Muto e compagni con varie fasi che portò il protagonista a scontrarsi con Marik Ishtar. Una battaglia a colpi di Divinità Egizie e che ha regalato al mondo tante carte iconiche.

L'argento va invece a Naruto col suo Torneo dei Chunin. Uno degli archi narrativi più grossi del manga shonen di Masashi Kishimoto, con tanti personaggi che si sono fatti valere e che si sono messi in gioco. È stato anche il momento della definitiva esplosione del manga e, nonostante l'interruzione, è stato un torneo che ha regalato sfide indimenticabili.

L'oro e il gradino più alto del podio non potevano che andare al Torneo Tenkaichi di Dragon Ball. Il torneo per eccellenza, mostrato nel manga ben cinque volte (anche se la penultima con esiti disastrosi per gli organizzatori) e che in particolare nella prima parte è stato al centro di tante contese e battaglie epocali. Da Goku VS Crilin, Goku VS Piccolo e tanti altri scontri per finire con Goku VS Ub, Akira Toriyama ha mostrato tante battaglie rimaste nel cuore.

Vi convince la top 5 o avreste preferito un riferimento ai recenti tornei di My Hero Academia e Black Clover? Oppure il Torneo del Potere di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere nei commenti.