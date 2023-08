Naruto e ONE PIECE fanno esplodere MangaPlus: ma non è miglior mese per la piattaforma

MangaPlus è una piattaforma web proposta da Shueisha per combattere la pirateria e per permettere ai lettori di accedere gratuitamente agli ultimi capitoli delle opere pubblicate dall'editore. Attraverso questo servizio è dunque possibile leggere legalmente My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, ma anche leggende come ONE PIECE e persino Naruto!

Mentre nel Bel Paese attendiamo con ansia il rilascio di MangaPlus in italiano, purtroppo al momento disponibile solamente in inglese, spagnolo, francese e poche altre lingue, la piattaforma gode di un vero e proprio periodo d'oro. Per MangaPlus è il secondo miglior mese di sempre e il merito è da ricondursi a ONE PIECE e Naruto.

Stando agli ultimi dati condivisi dall'insider @WSJ_Manga, il mese di luglio 2023 è da record per MangaPlus. La causa di questo boom di utenza e di letture è il debutto dell'one-shot di Naruto su Minato Namikaze, arrivato in seguito al sondaggio globale Narutop99 e alle celebrazioni per il ventesimo anniversario della serie anime.

Al pari del ritorno di un nuovo capitolo di Naruto, il merito è anche di ONE PIECE, con Eiichiro Oda che ha riportato i Mugiwara in campo e con la Saga di Egghead che ha preso una svolta davvero interessante.

Assieme, le due serie hanno portato a due milioni di visualizzazioni in una singola settimana, ma questo mese record si classifica comunque in seconda posizione. Il miglior mese per MangaPlus è stato quello di aprile 2022, in cui fece il suo debutto Goodbye Eri di Tatsuki Fujimoto e in cui sempre in ONE PIECE arrivarono entusiasmanti sviluppi.