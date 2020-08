Da Naruto a ONE PIECE: ecco le serie che hanno cambiato la vita dei lettori

Tra i quasi 200 commenti, in quelli che abbiamo scelto di riportare, il manga più importante per la crescita di molti appassionati è stato Naruto . Alcuni infatti, oltre ad essere entrati in contatto con i fumetti giapponesi proprio grazie alla serie di Masashi Kishimoto, si sono immedesimati in Naruto, arrivando a reagire all'emarginazione sociale come il loro ninja preferito.

Quando si parla di passioni entra in gioco la soggettività, e il modo in cui le persone percepiscono un messaggio, una frase o anche un disegno, e considerando i manga capaci di cambiare la vita dei lettori per questi motivi, la pagina Twitter ufficiale di Shonen Jump ha invitato i fan a commentare, dicendo quale sia stata la serie più importante nella loro vita.

A great manga can change your life. Never underestimate the POWER OF MANGA! — Shonen Jump (@shonenjump) July 8, 2020

Reading Naruto when I was six propelled me to build an art career now — The Art Major | BLM 💫 (@art_maj0r) July 9, 2020

Discovering JoJo honestly got me back into manga and anime. My favorite series — RockaRolla69 (@RRolla69) July 8, 2020

Vinland Saga pic.twitter.com/Dkv3ypV2fe — sSpecta | Love Lain 🖥 (@HanaMxngo) July 8, 2020

"It's just drawings"



Well that drawings made me cry again like a little kid. pic.twitter.com/5wH3KG3yIF — TheXHunter (@lFruitPunchSamu) July 9, 2020

Naruto changed my life in high school and opened me up to many wonderful series.



No regrets. Thank you Japan for manga. — Rasen, Otaku of Tsushima (@RasenRendanX) July 8, 2020

2/2 read his manga for so many years. It truly changed my life! pic.twitter.com/NjVyEznfuU — Hunter harshbarger 🐝 (@wicked_ninja123) July 8, 2020

Four words. A million feelings. pic.twitter.com/wIAHg2uHkN — Quirkless Iya (@AlexProcell) July 8, 2020