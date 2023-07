Naruto: il 'One shot' su Minato celebra il 20° anniversario dell'anime

Naruto è tornato sulle pagine della celebre rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con una nuova storia manga one-shot per celebrare il 20° anniversario dell'anime.

Come parte della celebrazione del 20° anniversario di Naruto, i fan sono stati chiamati a votare il loro personaggio preferito della serie nel complesso. Il padre di Naruto Uzumaki, Minato Namikaze, ha vinto il voto e come premio è stato realizzato un nuovo manga speciale che celebra il personaggio e mette in luce la sua vita attraverso una storia inedita.



Il one-shot si intitola Naruto: The Whorl Within the Spiral e racconta il passato di Minato prima della nascita di Naruto. Questo speciale approfondisce le origini della tecnica Rasengan, la connessione romantica tra Minato e sua moglie Kushina Uzumaki, e molto altro ancora. I fan sono entusiasti di immergersi nella storia e scoprire nuovi dettagli sulla vita del quarto Hokage. Potete trovare la recensione di Naruto: The Whorl Within the Spiral in questo articolo.



La celebrazione del 20° anniversario di Naruto continuerà con nuovi episodi speciali dell'anime alla fine di quest'autunno insieme ad altre due fantastiche serie che hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori. Infatti, gli anime di Naruto, One Piece e Bleach torneranno nell’autunno del 2023 ad arricchire i palinsesti.



Questo ritorno dell'anime di Naruto durerà quattro episodi, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla trama, sui personaggi, o lo staff coinvolto nel grande ritorno. Tuttavia, i fan possono già godersi il one-shot che svela emozionanti retroscena e approfondimenti sul passato di Minato.



Questa nuova storia one-shot è stata un gradito ritorno del franchise per i fan di Naruto dopo tanto tempo. L'anniversario è l'occasione perfetta per rivivere le avventure del ninja e i momenti iconici che hanno reso la serie così amata. Mentre i fan si preparano all'arrivo degli episodi speciali dell'anime possono godersi questa nuova storia per immergersi nuovamente nell'universo di Naruto.