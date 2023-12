Naruto, l'onnipotenza del dio dei ninja Hashirama Senju in una figure estremamente costosa

Prima di Naruto e Sasuke, le reincarnazioni di Ashura e Indra erano Hashirama Senju e Madara Uchiha, coloro i quali fondarono il Villaggio della Foglia unendo i rispettivi clan eternamente in guerra. Torniamo al fianco del Primo Hokage e dio dei ninja di Naruto in una statua da collezione estremamente costosa da Pickstar.

Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è stato ultimato, ma la Quarta Grande Guerra Ninja è ancora in corso su Mediaset Italia 2 e non finirà prima di ancora qualche altro tempo. Mentre la guerra con Madara è in corso, torniamo al fianco del suo più grande rivale, Hashirama.

Hashirama è il miglior Hokage di Naruto, nonché il primo. A lui si deve la fondazione di Konoha. Fu infatti lui, proprio nel momento della vittoria dei Senju sugli Uchiha, a deporre le armi e a convincere Madara a coronare il sogno di quando erano solo due bambini. Il Senju fu protagonista della prima guerra mondiale dei ninja di Naruto e decise di dividere i Cercoteri tra i vari Paesi Ninja. I suoi intenti pacifici furono comunque vani.

Riesumato per la Quarta Guerra Ninja di Naruto dall'Edo Tensei di Orochimaru, Hashirama si distingueva per la sua Arte del Legno. Attraverso la combinazione dei chakra della Terra e dell'Acqua, creava legno e piante di varie dimensioni e forme che poteva manipolare in battaglia.

Tra i jutsu più forti di Hashirama Senju ricordiamo l'Uomo Ligneo, una tecnica che creava una creatura umanoide di legno, simile a un golem, con un drago attorcigliato sul torso. L'Uomo Ligneo di Hashirama era talmente potente da poter combattere contro la Volpe a Nove Code circondata dall'armatura di Susanoo di Madara.

Vediamo Hashirama in Modalità Eremitica combattere con al fianco l'Uomo Ligneo nella statua da collezione proposta in vendita da Pickstar. Al prezzo di oltre 1000 euro, gli acquirenti portano a casa una figure di 69 cm d'altezza dalla qualità estrema.