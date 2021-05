Naruto: l'opera di Masashi Kishimoto ha cambiato la vita di una star del football USA

Gli anime non hanno solamente un pubblico di ragazzini, ma anche di adulti, persone affermate e atleti professionisti di fama internazionale. Tra i membri di quest'ultima categoria, l'ultimo a fare "coming out" è stato Larry Ogunjobi, star del campionato di football NFL che ha rivelato di amare Naruto.

In un'intervista rilasciata a Crunchyroll All-Stars, serie di articoli in cui professionisti d'élite rivelano la loro passione per gli anime, il defensive tackle dei Cincinnati Bengals ha rivelato che Naruto ha cambiato la sua vita e che l'avventura del ninja biondo in qualche modo riflette la sua carriera.



"Andavo in bicicletta e correvo all'YMCA ogni giorno e sono passato da 350 libbre a 247 libbre. Poi sono tornato a pesare 267 libbre e ho finito per ricevere cinque offerte di borse di studio. All'università sono andato a Charlotte e Naruto ha accompagnato il mio viaggio. Sembrava che stessimo superando le nostre prove e tribolazioni insieme; è stato davvero fantastico".

"Ho potuto confrontare la mia vita con quella delle trame degli anime, sapevo di essere speciale e che ero il protagonista principale della mia storia, e così ho finito per essere il primo giocatore mai arruolato nella NFL dal mio college".

"Naruto è così paragonabile a me. Era diverso da tutti. Ricordo che mio nonno mi disse che ero speciale e diverso. A quel tempo, ero un bambino obeso e non sapevo di cosa stesse parlando. Ma sapevo solo di essere diverso che lavorare sodo mi avrebbe ripagato".

Il famoso Talk no Jutsu ha fatto un'altra vittima! L'opera di Masashi Kishimoto è ricca d'insegnamenti, quale ha fatto breccia nel vostro cuore? Tra i diversi VIP ad aver ammesso la loro passione, Megan Thee Stallion ha rivelato di seguire My Hero Academia, eccola nei panni di Mirko in questo artwork ufficiale. Una strepitosa opening fanmade omaggia Naruto.