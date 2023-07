Naruto: l'opprimente vita di una Forza Portante del Villaggio della Foglia

Il 20* anniversario dell'anime di Naruto ha portato all'uscita di un manga one-shot in cui l'autore Masashi Kishimoto riporta indietro nel tempo i lettori per approfondire la vita del mondo ninja prima della pace raggiunta con l'alleanza tra i Cinque Grandi Paesi.

Il mondo di Boruto vive un periodo di pace che perdura dai tempi dell'alleanza stretta durante i tempi della Quarta Grande Guerra Ninja. Il mondo degli shinobi non ha tuttavia sempre vissuto tempi felici, e anzi è stato più volte gettato nel caos da guerre che hanno portato a morti e distruzione.

In Naruto: The Whorl Within the Spiral torniamo indietro in un periodo buio per il mondo ninja. Minato Namikaze era ancora un chunin guidato dal maestro Jiraiya e gli scontri con gli altri paesi ninja non erano affatto saltuari. È proprio per difendere il proprio amore dai ninja nemici che Minato ha creato il Rasengan.

Se già Naruto non era visto di buon'occhio, nonostante Konoha non fosse affatto in guerra ai tempi, il precedente Jinchuriki ha vissuto una vita ancora più opprimente e triste. Prima di essere sigillata in Naruto, la Volpe a Nove Code era rinchiusa nella Forza Portante Kushina Uzumaki, mamma del protagonista e moglie del Quarto Hokage. Prima di trovare la felicità con la propria famiglia, però, Kushina ha dovuto subire l'oppressione del Villaggio della Foglia.

Kushina non poteva superare una zona delineata da un grosso sigillo ed era peraltro sempre scortata e tenuta sotto stretta sorveglianza da alcuni ninja speciali. Kushina non poteva muoversi in libertà, né tantomeno uscire o divertirsi come facevano gli altri ragazzi della sua età. Prima di Naruto, le Forze Portanti erano infatti viste come armi da guerra pericolose e inaffidabili.