Naruto, tutto l'orgoglio del Quarto Hokage Minato nella figure di Evil Studio

Uno dei franchise a cui si ispirano maggiormente i produttori di figure è Naruto, che ha fornito, grazie ai suoi carismatici personaggi, moltissimi spunti per il mercato delle statuine. Dopo il diorama con protagonista Gaara di Hex Collectibles, a ispirarsi a Naruto per una figure ecco Evil Studio, altro nome noto tra i fan delle resine.

Evil Collectibles ha infatti pubblicato le prime immagini della nuova figure del Quarto Hokage Minato, che potete vedere nel tweet in calce a questa notizia. @MundoKame ha già aperto i preordini per la statuina, di cui vi lasciamo i prezzi di seguito:

versione normale in scala 1/8: 150€

versione traslucida in scala 1/8: 170€

versione normale in scala 1/6: 195€

versione traslucida in scala 1/8: 225€

Ovviamente è ben accetto da parte della pagina il pagamento rateizzato, con un acconto iniziale di 50€ per la versione normale e di 70€ per la versione traslucida. La versione della figure di Minato in scala 1/8 misurerà 24cm, mentre quella in scala 1/6 32 cm.

Il Quarto Hokage si presenta nella statuina di Evil Collectibles con il classico abbigliamento dell'anime, e mentre in una mano concentra il chakra per dare vita al Rasengan, nell'altra tiene ben stretto il suo pugnale ninja, che gli permette di trasportarsi in maniera fulminea ovunque esso venga lanciato. Il mantello del papà di Naruto presenta poi diverse fiamme nella parte bassa.

La figure ha davvero una splendida resa, ma verrà rilasciata soltanto a partire dal primo trimestre del 2023. La lavorazione di figure del genere richiede diverso tempo in quanto vengono prodotte da Evil Studio su ordinazione, ma grazie a ciò esse risultano curate nei minimi dettagli.

Vi lasciamo alla figure di Itachi di Naruto di Zuoban Studio.