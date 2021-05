Naruto: le origini del Kirin di Sasuke e il motivo per cui non ha ucciso Itachi

Assediato da un profondo desiderio di vendetta, Sasuke sconfisse Naruto e fuggì dal Villaggio della Foglia per migliorare le proprie tecniche e poter fronteggiare finalmente il fratello, colui che diversi anni prima sterminò il Clan Uchiha. Tuttavia, conoscevate questo retroscena legato al Kirin di Sasuke?

In attesa dell'uscita dei nuovi episodi doppiati di Naruto Shippuden, ripercorriamo la storia di uno dei combattimenti più affascinanti e mai costruiti da Masashi Kishimoto. Lo scontro tra fratelli, infatti, fu uno degli avvenimenti più attesi dai lettori che da tempo aspettavano di vedere i due ninja l'uno di fronte all'altro. Tuttavia, già all'epoca il sensei aveva indirettamente svelato la natura non poi così malvagia di Itachi, ecco perché.

Come ha recentemente condiviso un utente su Reddit, dunque, il Kirin di Sasuke è ispirato alla mitologica creatura giapponese di nome "quilin", una creatura di per sé pacifica ma in grado di diventare estremamente violenta contro i malvagi e i malfattori attraverso un'ondata micidiale e furiosa di pura giustizia. C'è però una domanda molto interessante e che spesso non ha trovato una risposta adeguata: come ha fatto Itachi a sopravvivere ad un colpo diretto di quella portata?

La risposta potrebbe essere dunque legata proprio alla mitologia, ovvero al fatto che Itachi non era in realtà un essere tanto malvagio da meritare la giustizia iraconda del quilin, una sorta di anticipazione di un passato ben diverso da quanto potevamo aspettarci. E voi, invece, conoscevate questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.