Naruto: Orochimaru in abiti da Akatsuki nella nuova figure di Clouds Studio

Grazie al suo sequel, Boruto, il manga di Masashi Kishimoto, Naruto continua a far parlare di sé. Andiamo insieme a vedere la nuova figure dedicata ad Orochimaru.

Nonostante il famoso ninja col sogno di diventare Hokage abbia raggiunto il proprio obiettivo gli appassionati continuano a seguire le avventure del figlio nella nuova serie scritta da Ukyou Kodachi. Mentre l'anime in corso di Boruto ci offre uno sguardo sul misterioso Kawaki ci giunge la notizia dell'imminente uscita di una nuova figure rappresentante un personaggio ben conosciuto dai fan di lunga data.

Si parla infatti di Orochimaru, uno dei primi antagonisti del manga. In questa nuova statua, prodotta da Clouds Studio, il ninja leggendario appare con gli abiti dell'Akatsuki, organizzazione di cui faceva parte in passato. Nelle sua mano destra è presente la spada Kusanagi, dalla quale venne creata la replica posseduta da Sasuke in Naruto, ed alle sue spalle spuntano quattro serpenti. Sotto i piedi dello shinobi è presente lo shinigami evocato dalla tecnica del Sigillo del Diavolo di Hiruzen Sarutobi, tramite il quale vennero state bloccate le braccia del ninja traditore.

Grazie alle foto presenti nel Tweet riportato in fondo a questa news, notiamo inoltre che sul retro della figure sono scolpite le immagini dei primi quattro Hokage. Veniamo poi a conoscenza di alcune altre caratteristiche quali il prezzo di 268€ e la data in cui verrà resa disponibile fissata per il terzo quadrimestre del 2021.

Cosa ne pensate di questo fantastico prodotto che sembra ripercorrere la storia del leader del Villaggio del Suono? Lasciateci un commento.