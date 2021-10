Naruto: un ottimo cosplay di Sakura Haruno creato dall'italiana Kidochan

In Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto una Sakura Haruno ancora forte come lo era durante la quarta grande guerra ninja, ma più defilata negli schemi di Masashi Kishimoto, che ha lasciato spazio alla nuova generazione. Ormai madre, Sakura si dedica principalmente al lavoro e va poco sul campo di battaglia principale.

Prima di questa Sakura Haruno madre, ma dopo quella kunoichi ricca di assi nella manica che prese parte alla Quarta Grande Guerra Ninja di Naruto Shippuden c'è stata la versione vista in Naruto the Last, film che ha concluso l'epopea di Naruto. Il ninja biondo, ormai alle prese con la prima fase adulta, era cresciuto ancora e così i suoi storici compagni, tra cui Sakura.

La ragazza ha cambiato leggermente aspetto in quel frangente, cambiando acconciatura e vestito, pur mantenendo lineamenti e colori praticamente identici. L'italiana Kido-chan ha deciso di dedicare un cosplay a questa Sakura Haruno da Naruto the Last, dove è comunque in azione con un kunai. L'abito rosso smanicato è leggermente diverso dai precedenti, così come i capelli che in parte coprono la fronte, mentre spicca il byakugo. In questo cosplay a tema Naruto Sakura potrà sfoderare un gran potenziale.

Come sarebbe stato Boruto se avesse avuto Sakura come madre?