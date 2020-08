Naruto: Pain e Kisame diventano degli spettacolari busti da collezione

Uno degli elementi narrativi più riusciti nella serie di Naruto è la quantità di misteri e background di personaggi che vengono svelati poco alla volta nel corso dei capitoli, e tra i tanti esempi troviamo l'organizzazione Alba, Akatsuki, costituita principalmente da pericolosi e abili ninja, riconosciuti come criminali di livello S.

L'Akatsuki ha da subito colpito i fan, sin dalla prima apparizione di Itachi Uchiha e Kisame Hoshigake, avvenuta nel capitolo 139. Contraddistinti da un'apparente calma e profonda sicurezza nelle loro abilità, i membri dell'organizzazione Alba hanno sempre creato molte difficoltà agli avversari.

Essendo costruita su un sistema totalmente indipendente dalla gerarchia e dalla legislazione presente nei vari villaggi, Akatsuki aveva come obiettivo principale quello di rendere il mondo un posto pacifico, anche se questo avrebbe significato seguire metodi non convenzionali. Alla morte di Yahiko, la guida dell'organizzazione passò in mano a Nagato, che cambiò radicalmente approccio per raggiungere quello scopo.

L'XZ Studio in onore di questi particolari shinobi, ha realizzato due figure ritraenti Pain e Kisame, come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia. I busti in questione sono alti circa 18 centimetri, e sono appoggiati su una base con delle nuvole rosse, emblema dell'Akatsuki, e sullo specifico anello legato ai personaggi. Le statue sono già preordinabili ad un prezzo di 50 euro l'una, e saranno disponibili prima della fine dell'anno.

