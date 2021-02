Naruto: Panini svela erroneamente la nuova Steelbox e apre i preordini, caos sul web

La scorsa notte, il sito ufficiale di Panini Comics ha inavvertitamente aggiunto una nuova scheda dedicata alla Steelbox esclusiva di Naruto, appartenente alla collana The Best of Planet Manga. Con un prezzo di lancio fissato a €19,90, l'edizione esclusiva avrebbe dovuto debuttare il 25 febbraio 2021, ma a quanto pare si è trattato di un semplice errore di comunicazione.

Pochi minuti fa Planet Manga ha pubblicato un comunicato sui propri profili social, affermando che la nuova Steelbox esclusiva non avrebbe dovuto essere pubblicata sul sito ufficiale così presto, e che si è trattato di un semplice errore interno. I preordini, tuttavia, sono già stati effettuati da diversi utenti, e ora la casa editrice deve decidere se annullarli o meno. In tutti i casi, ci saranno sicuramente lamentele da parte dei diretti interessati.

Per quanto riguarda l'edizione da collezione, si tratta di un bundle con confezione in metallo cromato, una variant esclusiva di Naruto #1, un magnete e una cartolina, simile a quelle di Bleach e Death Note pubblicate i mesi precedenti. L'editore ha affermato che la riapertura dei preorder sarà accompagnata da un annuncio ufficiale.

In attesa di ulteriori comunicazioni, vi ricordiamo che Panini ha già annunciato tanti grandi ritorni in programma per il 2021, tra cui spicca quello di 20th Century Boys.