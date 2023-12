Naruto, perché l'amicizia tra Naruto e Gaara è la sintesi del cuore tematico del manga

Tra le capacità che hanno reso Naruto un personaggio così amato dai lettori, permettendogli sin da subito di entrare nell'immaginario collettivo, è la sua volontà di credere ciecamente nei legami d'amicizia, al di là di qualsiasi contingenza del caso. E per comprendere davvero la natura del ninja, basta guardare il rapporto che lo lega a Gaara.

Se nel corso del manga è la relazione (prima spezzata, poi ripristinata) con Sasuke a spingere l'eroe all'azione, e a muovere così buona parte degli eventi del racconto, il legame che lo unisce a Gaara appare invece assolutamente emblematico delle abilità del ninja di portare chi gli sta di fianco verso il sentiero della lealtà, fino a fargli comprendere cosa significhi amare e rispettare sé stessi e gli altri. Se ci pensiamo, l'immagine che tutti noi abbiamo di Gaara, cioè di un uomo buono, fedele ai propri principi e disposto a tutto, anche a sacrificare sé stesso, per assicurare il benessere dei suoi abitanti, è in netto contrasto con la visione iniziale che il mangaka ci restituisce del ragazzo: quella di un ninja spietato, diabolico, impervio a qualsiasi sentimento positivo e apparentemente incapace di provare emozioni che non fossero appagabili nel sangue e nella vendetta. Un dato, che solo in seguito all'incontro con Naruto, potrà essere trasformato in un principio di redenzione.

Del resto i due ninja hanno tanto (se non addirittura quasi tutto) in comune: entrambi hanno vissuto un'infanzia all'insegna delle privazioni e della solitudine, relegati com'erano ai margini dei rispettivi villaggi solo perché nei loro corpi erano stati sigillati i Cercoteri, tanto che li possiamo considerare alcuni dei personaggi dai trascorsi più oscuri di tutti il manga di Naruto. E proprio nel momento in cui entrano in contatto, nel corso dell'esame chunin, Kishimoto ci dà prova da un lato della capacità del protagonista di scardinare le difese (emotive, psicologiche) dei suoi compagni, e dall'altro ci delinea la strategia principale che ha portato il sentimento d'amicizia che lega Naruto a Gaara ad essere così centrale nel cuore tematico del racconto. Perché è attraverso la messa in comunicazione delle stesse fragilità, delle medesime crisi interiori, che l'eroe di Konoha attiva in chi guarda (in questo caso, in Gaara) un processo di ricerca della redenzione personale. Che nel manga genererà anche delle conseguenze politiche.

Se non ci fosse stato questo legame, la Foglia e la Sabbia sarebbero rimasti dei villaggi nemici. Un dato, che se guardiamo alla storia del manga e in particolare all'ultimo arco narrativo della Quarta Grande Guerra Ninja, avrebbe comportato delle conseguenze disastrose per la preservazione collettiva del popolo dei ninja, soprattutto se consideriamo l'importanza che Gaara, divenuto Kazekage anche grazie ai valori appresi da Naruto, ha esercitato nell'organizzazione del fronte bellico durante il lungo e sanguinolento conflitto.

Inoltre, e questo non è un aspetto da poco conto, la redenzione incontrata da Gaara per mezzo del rapporto d'amicizia con Naruto, non solo lo ha reso un personaggio con cui è facile empatizzare, ma lo ha portato anche a difendere gli obiettivi del protagonista in diverse occasioni, a partire dall'arco narrativo del salvataggio di Sasuke, forse la saga migliore di tutto Naruto anche per come ha rivalutato il personaggio agli occhi dei lettori. E soprattutto, per come ha messo al centro del manga una questione cardine del racconto: l'amicizia.