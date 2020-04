Naruto: perché Hinata nella prima stagione ha i capelli corti?

Nella cultura orientale il taglio di capelli non ha solamente un ruolo estetico, ma anche e soprattutto simbolico. Nell'immaginario di Naruto, nella fattispecie, sono particolarmente pochi i personaggi femminili principali dalla corta acconciatura. Ma nel caso di Hinata, perché ha i capelli corti nella prima stagione?

Il personaggio di Hinata si è fatta apprezzare con il tempo, al punto tale da essere oggi una vera e propria beniamina del franchise, a riprova dei numerosi cosplay che i fan le dedicano quotidianamente. Ad ogni modo, nella prima stagione dell'anime la capigliatura della giovane ninja è la più particolare rispetto a quella delle compagne di classe. Nonostante possa apparire come una semplice scelta di design, in realtà vi sono due linee di pensiero comune che vale la pena di raccontarvi.

Nella prima di esse, secondo un rumor era opinione comune che a Sasuke piacessero le ragazze coi capelli lunghi. Proprio per questo, Hinata decise di tenere i capelli corti proprio per evitare che Naruto potesse immaginare che la ragazza fosse innamorata del rivale. Secondo un'altra teoria, più vicina alla tradizione giapponese, i capelli corti simboleggiavano "una disgrazia per la famiglia". Inoltre, lei stessa era stata sconfitta dalla sorellina più piccola, nonché considerata proprio una disgrazia dal padre, come rivelato in uno degli episodi filler dell'anime.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste ipotesi, le trovate plausibili o è semplicemente una scelta di design di Kishimoto? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nello spazio qua sotto.