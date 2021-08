Naruto, perché Kakashi Hatake indossa la maschera? La spiegazione del mistero

Uno dei primi personaggi ad apparire in Naruto fu il jonin Kakashi Hatake. Dopo la formazione del team 7 con Naruto Uzumaki, Sakura Haruno e Sasuke Uchiha, fu scelto lui come insegnante. All'ex ANBU e uno dei più importanti ninja di Konoha fu assegnato un compito gravoso, con la gestione di personaggi dalla storia particolare.

Kakashi si presentò con la solita divisa da jonin, composta da una tuta blu e il giubbotto verde fornito di tantissime tasche in cui conservare armi e rotoli. Ma a differenza degli altri ninja apparsi fino a quel momento in Naruto, indossava anche il coprifonte calato su un occhio e una maschera che gli copriva la parte inferiore del volto, con naso, bocca e guance mai visibili.

Se abbiamo saputo che il coprifronte serviva per bloccare lo Sharingan e non usarlo quindi troppo, consumando chakra, perché Kakashi Hatake indossa una maschera che gli copre il volto? La risposta non è mai stata data nel manga di Masashi Kishimoto o nell'anime di Studio Pierrot che, nonostante i filler, al massimo hanno rivelato il vero volto di Kakashi.

Invece la risposta arriva in uno spin-off, Rock Lee - Prodezze di un giovane ninja, disegnato da Kenji Taira e con una forte impostazione comica. Qui Kakashi rivela che indossa una maschera per non mostrare le continue epistassi, simbolo di perversione, e quindi non perdere la fiducia e il rispetto che gli studenti hanno in lui. Le Tattiche della Pomiciata di Jiraiya hanno quindi avuto un brutto effetto sul ninja.

Non sappiamo ovviamente se questa risposta sia da considerare canonica, considerato che tra l'altro Kakashi indossa la maschera fin da quando era un ragazzino e questa potrebbe essere soltanto una risposta divertente preparata per il momento.