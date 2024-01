Naruto: perché Kishimoto ha abbandonato quell'abilità legata allo sharingan?

Non c'è abilità innata più iconica in Naruto dello sharingan. Gli occhi degli Uchiha sono stati la prima, grande porta d'accesso al variegato mondo delle tecniche di cui Masashi Kishimoto ci ha reso conto nel manga, ma c'è una caratteristica in particolare dello sharingan che si è andata perdendo in Shippuden: l'abilità di copiare le mosse altrui.

Se ci pensiamo, la prima volta che vediamo un personaggio utilizzare lo sharingan coincide proprio con la rivelazione di questa peculiare capacità, come se le abilità emulative dei diabolici occhi fossero il paradigma da cui gli Uchiha rifrangevano tutte le loro tecniche e mosse, sia che si trattasse di genjutsu (cioè delle arti illusorie) che degli stessi ninjutsu. È proprio nel primo, vero arco narrativo del manga, quello relativo a Zabusa, che Kakashi svela al lettore di possedere l'eponimo occhio, nonostante non discendesse dal clan Uchiha. Qui le logiche dello scontro con l'ex spadaccino della Nebbia ruotano perlopiù attorno alla capacità del jonin di Konoha di replicare con alta fedeltà ogni mossa del nemico, al punto che lo shinobi è universalmente riconosciuto come il “ninja-copia”, colui che era stato in grado di emulare più di un migliaio di jutsu nel corso della sua vita, servendosi proprio della caratteristica distintiva dello sharingan.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo le modalità con cui Kakashi è arrivato ad apprendere in Naruto il rasengan, ciò che ha permesso al futuro Sesto Hokage di replicare un numero così alto di tecniche e di entrare nell'immaginario collettivo degli shinobi, è stato proprio il cammino di ninja-copiativo a cui lo ha destinato il possesso stesso dello sharingan, come se le leggendarie abilità oculari degli Uchiha fossero riconducibili – almeno agli albori del manga – alla loro natura copiativa, nonostante gli evidenti limiti che si celano dietro questa peculiare caratteristica, dal momento che non permette né di replicare le abilità innate, né tanto meno tutte le tecniche che ne derivano. Inoltre per emulare con precisione una mossa dell'avversario, occorreva prima di tutto una quantità non indifferente di chakra, oltre ovviamente al possesso della natura elementale di una specifica tecnica.

È anche a queste limitazioni che è dovuto il decentramento da parte di Kishimoto delle abilità copiative dello sharingan, in favore delle sue espressioni più letali e diaboliche. Sin da quando è stato introdotta la sua forma “ipnotica” con l'uso di Itachi dello Tsukuyomi - abilità che abbiamo iscritto tra i genjutsu più potenti visti in Naruto – ecco che il mangaka ha progressivamente abbandonato la declinazione in termini copiativi dello sharingan, tanto che lo stesso Kakashi, già dal primo arco narrativo di Shippuden, avrebbe da quel momento in poi sostituito l'uso in combattimento delle sue capacità emulative in favore del Kamui, quasi a cancellare quella stessa natura “copiativa” a cui ha da sempre radicato la sua eredità di ninja.

In questo senso, il fatto che le abilità copiative dello sharingan siano state progressivamente relegate ai margini della narrazione sta ad indicare proprio il cambio di paradigma dell'opera occorso in particolare nella fase finale del manga. Perché nel momento in cui in Naruto si è passati dall'enfasi sulla tattica e sull'utilizzo in chiave elementale delle tecniche all'esibizione di poteri di natura quasi-divina ed energetica, ecco che un'abilità così intrinsecamente legata alle logiche iniziali dell'opera di Kishimoto non poteva più richiedere di figurare tra una costellazione di mosse sempre più mirabolanti e immaginifiche.