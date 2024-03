Naruto: perché Kishimoto non ha mai tradito il personaggio di Shikamaru

Considerando le logiche su cui si fondano gli shōnen battle, i personaggi che entrano con più naturalezza e organicità nell'immaginario collettivo sono quelli che esibiscono un potenziale memorabile e senza precedenti. Eppure esistono figure che hanno catalizzato l'attenzione dei lettori per ragioni extra-combattive. Come è stato il caso di Shikamaru in Naruto.

Seppure l'Hokage-ad-interim si sia sempre presentato come uno shinobi di talento, la sua eredità (di uomo, di ninja e, per estensione, di figura seminale del manga di Masashi Kishimoto) è transitata perlopiù da fattori di natura diversa, meno legati alle abilità fisiche. Del resto, ciò che ha consentito al figlio di Shikaku, in piena continuità con gli esponenti del clan Nara, di emergere dalla platea dei suoi coetanei, fino a ritagliarsi un ruolo unico nel novero dei ninja (attuali e passati) di Konoha, è da ricondurre alle sue capacità intellettive, che lo hanno reso non solo uno stratega senza reali eguali, ma ne hanno determinato l'approdo immediato nell'immaginario pubblico degli appassionati di Naruto.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi che hanno spinto Kishimoto ad abbandonare in Naruto le tecniche copiative dello sharingan, lo shinobi del clan Nara, alla pari del primissimo Kakashi, ha rappresentato il riflesso degli stessi linguaggi che dominavano inizialmente la narrazione, soprattutto per quanto riguardava le logiche su cui si fondavano le strategie guerresche/militari degli shinobi. Ma anche nel momento in cui in Naruto si è passati dall'enfasi sulla tattica e sull'utilizzo in chiave elementale delle tecniche all'esibizione di poteri di natura semi-divina ed energetica, Shikamaru è rimasto fedele a sé stesso, come se il personaggio respingesse tutte le derive mirabolanti – e quindi, le incongruenze - a cui il mangaka stava destinando il segmento finale del manga. Ed è stata proprio questa assenza di compromessi, l'attitudine a non rinnegare la propria natura di shinobi anche in faccia ai cambiamenti (sia diegetici che extradiegetici) del manga, a contribuire ulteriormente allo spessore drammatico dell'eroe.

L'abilità di governare le ombre, con cui di volta in volta immobilizzava gli avversari, gli permetteva infatti di prendere del tempo per portare i vari incontri sul piano della tattica e dell'ingegno. Laddove buona parte dei personaggi metteva in atto un'escalation di forze e di tecniche sempre più estreme e folgoranti, il membro del clan Nara ha optato per soluzioni differenti, a cui – occorre dirlo – Kishimoto ha prestazione grande attenzione, senza mai condurre lo shinobi a compiere un'azione incompatibile con il suo carattere. Non è un caso, infatti che Shikamaru sia stato uno dei pochissimi personaggi, al di là di Naruto e Sasuke, a dominare un intero arco narrativo. In cui non solo il mangaka ci ha mostrato il grado di maturità dello shinobi, ma ne ha veicolato l'identità attraverso la presa di coscienza delle sue stesse vulnerabilità.

Spostando poi l'attenzione al manga sequel di Naruto, notiamo come il membro del clan Nara non abbia compromesso la propria identità neanche in condizioni – anche politiche – estreme. Nonostante anche lui sia stato sottoposto al processo di riscrittura memoriale attivato dal jutsu di Eida, la sua capacità di giudizio, unita all'attitudine a credere ciecamente nei suoi fedeli compagni, lo ha portato ad astrarsi dalle logiche di una “realtà” fittizia come quella in cui sono inabissati i suoi concittadini.

In Boruto Two Blue Vortex 6 sono state poi rivelate le reali intenzioni di Shikamaru, confermando come l'Hokage-ad-interim possa essere davvero una delle risorse interne al Villaggio più importanti per il percorso futuro del protagonista. Nel momento stesso in cui ha riconosciuto Boruto come figlio naturale di Naruto, malgrado le avvisaglie dell'ambiente circostante suggerissero una direzione contraria, Kishimoto ed Ikemoto hanno delineato a riguardo una grande ed indissolubile verità: cioè che Shikamaru non arriverà mai a tradire la natura che lo contraddistingue. Anche in faccia all'onda del tempo.