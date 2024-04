Naruto: perché il legame tra l'Uzumaki e Sasuke è così iconico?

Nel mondo di anime e manga, di legami fortissimi ne abbiamo vissuti a bizzeffe, da quello di pura rivalità e rispetto tra Goku e Vegeta di Dragon Ball a quello più recente di Asta e Yuno di Black Clover. Tuttavia, il rapporto tra Naruto e Sasuke è ben diverso tra quello dei citati: scopriamo perché.

Naruto è un’opera iconica che è indimenticabile per vari aspetti. Uno di questi è proprio l’amicizia/rivalità tra Naruto e Sasuke, per alcuni semplicemente immotivata, per altri profonda e leggendaria. Per buona parte della storia, Naruto viaggia instancabilmente alla ricerca da quello che considera il suo migliore amico, anche a costo di andare contro il volere di altri ninja valorosi. Il biondo protagonista è però disposto persino a questo, pur di non rinunciare ai suoi ideali. Dall’altra parte, odio e vendetta spingono Sasuke ad allontanarsi da tutti e addirittura a ponderare di voler uccidere i suoi ormai ex compagni di squadra.

Quella tra Naruto e Sasuke non è stata semplicemente una rivalità che ha spinto entrambi a diventare gli shinobi più forti di sempre, ma una simbiosi che per poco non li conduceva alla morte. Abbiamo rivissuto da vicino questi momenti negli episodi finali di Naruto Shippuden su Italia 2.

La strada di Naruto e Sasuke viene percorsa su due binari completamente differenti, ma ugualmente paralleli. Nessuno dei due è mai realmente superiore all’altro e in termini di potenza vige equilibrio assoluto.

Ma a un livello più profondo, la loro rivalità si riflette tra doloro e odio causato dal male nel mondo. Gran parte delle loro storie individuali, è l’accettare e gestire quell’odio profondo. Se Naruto ci riesce, anche grazie a figure come Jiraiya o Kakashi, Sasuke invece si perde nell’oscurità. Verrà salvato solamente alla fine dal suo grande amico.

Questa rivalità è una delle più memorabili anche per i diversi combattimenti sostenuti, come quello di fine prima serie e fine Shippuden. Ormai grandi amici nel sequel Boruto, i due si sono nuovamente persi. Riusciranno a ricongiungersi nei prossimi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex?

