Naruto: perché Minato ha creato il Rasengan? Una spiegazione dà la conferma

Naruto è tornato, e l'ha fatto tramite un manga scritto e disegnato dal proprio autore. Sono passati tanti anni da quando fu pubblicato l'ultimo capitolo di Naruto su Weekly Shonen Jump nel 2014, con il mangaka che poi tornò temporaneamente su quel mondo con il pennino in mano grazie al breve sequel Naruto Extra: Il Settimo Hokage e il Marzo Rosso.

Quindi, oltre a occuparsi della sceneggiatura di Boruto: Naruto Next Generations, dopo l'avvicendamento con Ukyo Kodachi, Masashi Kishimoto non ha più disegnato per una storia i suoi personaggi. L'ha fatto però di recente con lo splendido omaggio a Minato Namikaze, con il quarto hokage che ha vinto il sondaggio di popolarità mondiale e che quindi si è meritato un tributo speciale.

Il capitolo autoconclusivo Naruto Gaiden: The Whorl Within the Spiral si è concentrato sul raccontare alcuni momenti particolari della vita di Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, i due genitori di Naruto. Il frangente particolare è quello della creazione del Rasengan, tecnica su cui il futuro quarto hokage stava lavorando da un po' di tempo e che aveva uno scopo ben definito.

Durante una breve discussione con Kushina, Minato ha rivelato che sa che un giorno la ragazza potrebbe venir mandata sul campo di battaglia. Ed è per questo che, basandosi sulla Teriosfera dei Cercoteri, ha deciso di creare una nuova tecnica da poi farle imparare. Il Rasengan è nato per difendere Kushina e per diventare una tecnica in grado di avere una buona sinergia con il tipo di chakra della donna e del suo essere una Forza Portante.

Inutile dire che a sfruttare principalmente la tecnica non sarà la moglie ma il figlio Naruto Uzumaki, molti anni dopo questi eventi. Pertanto, Minato ha avuto successo, anche se non come aveva immaginato inizialmente. E, per fortuna, il nome del Rasengan non è quello pensato inizialmente da Minato.