Naruto, perché in modalità Kurama diventa giallo? Le differenze con gli altri Cercoteri

Si dall'inizio di Naruto i avevano capito che presto o tardi il protagonista avrebbe fatto i conti con la Volpe a Nove Code, una creatura sigillata dentro di lui. A causa di questo, con un mostro che solo qualche anno prima avevo messo a ferro e fuoco Konoha, Naruto venne emarginato da tutti.

Con l'arrivo di Boruto: Naruto Next Generations è diventato evidente il cambiamento di Kurama nei confronti del protagonista e della sua famiglia, ormai lui stesso parte integrante della quotidianità della sua forza portante. Dopotutto, il loro rapporto è stato fondamentale anche per la risoluzione della Quarta Grande Guerra Ninja che ha fatto del settimo Hokage un eroe per il Villaggio della Foglia. Ma per quale motivo Naruto in modalità Kurama è di colore giallo?

In realtà, non esiste alcuna spiegazione ufficiale e Masashi Kishimoto non si è mai sbilanciato a riguardo. Al contrario degli altri Cercoteri, che possono assumere anche forma fisica, la Volpe di Naruto al contrario si manifesta nelle sue sembianze solo con un chakra di colore giallo, etereo e trasparente. Inizialmente, si credeva che ciò fosse dovuto al fatto che Naruto possedeva soltanto una metà del vero corpo di Kurama, diviso in due da Minato dopo lo scontro con Obito, tuttavia al termine della Grande Guerra le due parti si fondono e la Volpe torna ad essere completa. In Boruto, infatti, vediamo che la trasformazione di Naruto in modalità Kurama resta sempre la stessa, sintomo che probabilmente si tratti di una scelta di design, forse un modo per distinguere il protagonista da tutti gli altri Cercoteri. Dopotutto, ci sono delle eccezioni come abbiamo visto con il Monocoda di Gaara.

Secondo voi, invece, per quale motivo Naruto in modalità Volpe diventa giallo? Diteci la vostra con un commento qua sotto.