Naruto: perché la morte più devastante della serie è anche la più importante

La serie di Naruto è stata segnata da alcuni momenti profondamente drammatici, come la morte di Jiraiya, probabilmente il mentore più importante del protagonista, e la fine del promettente Neji, sacrificatosi per salvare sua cugina Hinata e Naruto. Tuttavia, Kishimoto ha inserito una morte ancora più atroce e significativa, quella di Rin Nohara.

Molti di voi ricorderanno i capitoli relativi alla giovinezza di Kakashi Hatake, maestro del Team 7 composto da Naruto, Sasuke e Sakura, quando era stato formato dal grande Minato Namikaze, padre del protagonista e futuro Quarto Hokage. Oltre a Obito Uchiha, Kakashi aveva come compagna anche Rin, che venne rapita e usata come cavia per degli esperimenti dal villaggio della nebbia.

I ninja di Kirigakure riuscirono a impiantare nel corpo della ragazza Isobu, il demone a tre code, prima di rimandarla a Konoha. Il piano era semplice: aspettare che il demone scatenasse la sua furia sul villaggio della foglia. Un piano amorale, terribile, brutale nei confronti di una giovane ninja, considerata un mero strumento di guerra. Tutti elementi che mostrano quanto fosse feroce la supremazia e la lotta per il potere tra i villaggi.

Nonostante questo, però, Kakashi decise di risparmiare Rin e cercare una cura che potesse liberarla da quel fardello. Sfortunatamente Rin scelse di sacrificarsi, lanciandosi contro un Chidori di Kakashi. La scena, ancora oggi tra le più struggenti dell’opera, segnerà profondamente Kakashi, che punterà solo alla carriera fino a quando non incontrerà i suoi allievi e deciderà di riaprirsi nuovamente ai rapporti umani.

La morte di Rin, con ancora il demone a tre code dentro di lei, ha alimentato l’odio di Inobu nei confronti degli esseri umani, ma ha anche ricoperto un ruolo centrale nella Quarta Guerra Mondiale dei Ninja. Quando venne riportata in vita, infatti, Rin fu fondamentale nel far capire ad Obito come doveva agire, e anni prima eseguì con successo il trapianto di Sharingan dal ragazzo a Kakashi. In fondo Rin ha avuto un grande peso nel mondo di Naruto, e anche se è vissuta in un’epoca diversa, senza di lei la storia del settimo Hokage non sarebbe sicuramente stata la stessa.

