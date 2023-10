Naruto: perché il protagonista non ha ereditato il cognome Namikaze?

La scoperta dell’identità dei genitori di Naruto ha lasciato i fan dell’opera di Kishimoto piuttosto sorpresi, e molti hanno iniziato a chiedersi il perché del cognome Uzumaki, ereditato dalla madre Kushina, anziché di Namikaze di Minato. Andiamo quindi a scoprire i motivi dietro quella singolare scelta, fatta da Hiruzen Sarutobi, il Terzo Hokage.

Rimasto orfano dopo l’attacco della Volpe a Nove, Naruto venne affidato all’ultimo grande protettore di Konoha. Sarutobi in persona decise di prendere precauzioni per proteggere Naruto, allontanandolo dal suo legame col clan Namikaze e dandogli quindi il cognome Uzumaki, un clan quasi del tutto estinto e con pochi membri sopravvissuti, tutti dotati di grandi capacità. Le ragioni però non si fermano qui.

Le azioni di Minato Namikaze durante la Terza Grande Guerra dei Ninja, dove venne conosciuto come il Lampo Giallo della Foglia, portarono il Quarto Hokage in persona ad avere moltissimi nemici sparsi per villaggi e paesi coinvolti nel conflitto. Per questo il Terzo Hokage decise di chiamare Uzumaki il piccolo appena nato, vista la reputazione del clan in questione, temuto da molti ninja soprattutto per l’incredibile riserva di chakra che ne contraddistingueva i membri, e le loro singolari tecniche di sigillo.

Tuttavia, proprio per questa fama il clan Uzumaki venne perseguitato per molti anni da persone alla ricerca di potere. Persecuzione che si fermò col passare del tempo, e col diminuire dei superstiti del clan. Un dato di fatto che convinse il Terzo Hokage a optare per questo cognome piuttosto che per Namikaze, considerato il numero di nemici di Minato. Il costo di questa scelta però fu duro. Hiruzen, infatti, per mantenere Naruto al sicuro, non gli rivelò mai la sua parentela con Minato, e solo anni dopo il protagonista avrebbe affrontato la verità.

Eravate a conoscenza di questi dettagli sulle origini di Naruto e del cognome Uzumaki?