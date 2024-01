Naruto: perché il Quartetto del Suono è stata una delle più grandi minacce del manga

Tra i crimini più spregevoli di cui si è macchiato Orochimaru in Naruto figura indubbiamente la segregazione di giovani ninja, e la loro successiva deturpazione corporea. E tra coloro che sono sopravvissuti agli esperimenti dello shinobi, nessuno è riuscito ad elevarsi a vette così alte come il Quartetto del Suono. Ma quale era il loro livello?

Le quattro (ex) cavie su cui Orochimaru ha sperimentato gli effetti del segno maledetto, appaiono decisamente diverse, se non addirittura un'anomalia, rispetto al resto degli shinobi che il diabolico ninja aveva declinato a meri corpi da laboratorio. Tanto che non solo i membri del Quartetto del Suono sono stati eletti dallo stesso Orochimaru al ruolo di guardie personali, ma hanno ricevuto l'onore (e l'onere) di portare a termine la missione forse più nevralgica nei piani dell'ex ninja della Foglia: ovvero il trasferimento di Sasuke. Come era lecito aspettarsi, i compagni dell'Uchiha non hanno di certo tardato nel rispondere ad un affronto percepito come ingiustamente tirannico, e si sono lanciati in una spedizione che nessuno si aspettava potesse delineare un grado di complessità così alto e radicale: determinato com'era dall'inaspettata forza del Quartetto, e dai poteri che il segno maledetto di Orochimaru aveva generato nelle loro corporeità sperimentali.

Non è un caso che Kidomaru, Tayuya, Jirobo e i fratelli Sakon e Ukon, siano stati protagonisti di alcuni dei combattimenti più iconici di tutto il manga di Naruto. E per quanto il potenziale che li contraddistingue li porta a canalizzare negli attacchi combinati la natura reale della loro inattaccabilità/pericolosità – tanto che per mezzo della Formazione delle Quattro Fiamme Viola sono stati in grado di soggiogare i due ninja più temibili delle guardie personali dell'Hokage, vale a dire Raido e Genma – è pur vero che grazie all'ausilio dei poteri donatigli da Orochimaru, e in particolare all'attivazione del secondo grado del segno maledetto, riescono a sottomettere anche in solitudine tutti i compagni di Naruto, spingendoli oltre i loro stessi confini biologici.

In questo senso, non sorprende che un ninja come Kidomaru, forse il punto apicale degli esperimenti di Orochimaru dopo Kimimaro, non solo mette alle strette uno shinobi formidabile come Neji, soprattutto nel suo periodo di maggiore splendore – tanto che lo abbiamo incluso tra i tre personaggi di Naruto di cui Kishimoto ha sprecato il potenziale nella seconda metà del manga - ma ne neutralizza le stesse abilità oculari. Grazie ad un mix di precisione assoluta e di raffinatezza intellettiva, il ninja del Suono risulta ad oggi l'unico shinobi in grado di trovare il punto cieco del byakugan, e di scavare nelle sue pieghe più impercettibili per soggiogare tutto il talento del geniale membro degli Hyuga. E se non fosse stato per la strategia sacrificale del ninja di Konoha, con cui Neji si lascia perforare dall'attacco mortifero del nemico per poter avvelenare con il suo chakra il corpo dell'avversario, difficilmente l'eroe avrebbe potuto porre fine al combattimento.

Un destino simile, poi, spetta agli altri compagni della spedizione. Shikamaru, Kiba e Choji vengono spinti dai restanti membri del Quartetto ben oltre i limiti fisici a cui potevano tendere i loro corpi, con i primi due che vengono perlopiù salvati dall'intervento di Temari e Kankuro, e il terzo che rinuncia addirittura alla sua stessa vita (grazie alla pillola a tre colori) pur di respingere l'iniziativa di un avversario che sembrava, fino a quel momento, indomabile. Prefigurando così, per la prima volta in Naruto, l'avvento di una minaccia davvero radicale, che per poter essere silenziata, ha costretto i compagni del protagonista a profondersi in veri e propri atti sacrificali. E a trovare nell'ultima goccia di eroismo la fonte stessa della loro natura di shinobi.