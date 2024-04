Naruto: perché il ramen è il piatto rappresentativo dell'Uzumaki

Ormai molti anni fa concludeva Narutosi , ma l’opera di Masashi Kishimoto ha ancora molte questioni in sospeso. Mentre il sequel Boruto: Two Blue Vortex porta avanti l’avventura dei ninja del Villaggio della Foglia, torniamo indietro nel tempo per comprendere una delle caratteristiche peculiari dell’attuale Hokage.

Ognuno di noi ha un cibo preferito e questo vale anche per il mondo dei manga. Quello di Naruto, come ovviamente sapranno tutti gli appassionati, è il ramen, che nel corso della serie gli vediamo mangiare a più riprese. Anzi, si potrebbe dire che, fin quando non si è sposato con Hinata Hyuga, Naruto abbia mangiato sempre e solo ramen per tutta la sua vita.

Nei primi volumi dell’opera, addirittura lo vediamo fare colazione con alcuni ramen istantaneo in scatola. Lo stesso primo appuntamento ufficiale con la sua futura moglie, è stato a Ramen Ichiraku, il suo ristorante di ramen preferito. Ma da dove nasce questo amore smisurato per questo piatto?

Si potrebbe chiudere la questione parlando di gusti personali, ma in realtà c’è un motivo ben più profondo. In questo senso, per Naruto il cibo non è solo sostentamento, ma anche ricordi e felicità.

Innanzitutto, il suo stesso nome, affibbiatogli dal maestro Jiraiya, è un omaggio a quella portata. Il Narutomaki è infatti uno degli ingredienti della zuppa di ramen. Questa particolare tipologia di pesce ha una forma a spirale, la stessa spirale che vediamo sui vestiti sulla sua schiena e che ricordano il significato del suo cognome Uzumaki.

Oltre a questa spiegazione filosofica, ne esiste una più concreta. In Boruto ha provato il dolore più atroce per un padre, ma l’intera vita dell’Hokage è stata segnata dal dolore. Nella ending 34 di Naruto Shippuden, “Niji no Sora”, vediamo un Naruto ancora bambino venire accolto nel Ramen Ichiraku, dove il signor Teuchi gliene offre una ciotola. Allora odiato e allontanato da tutto il villaggio, questo fu il primo gesto d’amore nei suoi confronti. Da allora, Naruto non ha mai più scordato quanto fatto da Teuchi.

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.