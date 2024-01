Naruto: perché lo scontro tra Gaara e Rock Lee riflette i principi filosofici del manga

Pochi scontri come quello tra Gaara e Rock Lee hanno messo in moto un numero così alto di istanze e temi, su cui il manga di Naruto avrebbe poi fondato tutti i suoi linguaggi. I due avversari, opposti negli ideali come nelle abilità combattive, danno vita ad una battaglia simbolica, che anticipa buona parte dei principi cari a Masashi Kishimoto.

I motivi che rendono lo scontro in questione così iconico e centrale nella delineazione dei linguaggi dell'opera sono tanti, e di natura e di segno diverso, se non addirittura opposto. Eppure l'elemento a cui possiamo (o meglio, dobbiamo) incardinare la valenza altamente simbolica che si cela dietro questa battaglia, è da individuare nella naturalezza (anche a livello teorico) con cui pone qui in essere un confronto non tanto tra ninja, ma tra gli schemi di pensiero, gli ideali e gli obiettivi che contraddistinguono i loro rispettivi percorsi da shinobi.

Un'opposizione di modi di essere e di esistere, questa che si viene qui a creare, che permette alla sequenza di combattimento di innervarsi di tutti quei canoni tematici su cui Kishimoto costruirà le fondamenta – nonché l'orizzonte comunicativo – del manga, e che porteranno il ninja della Sabbia, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo l'amicizia tra Gaara e Naruto, ad astrarsi dal richiamo diabolico delle crisi che ne hanno contraddistinto l'infanzia, per instradarsi sul sentiero della redenzione.

Se il jinchuriki del Monocoda è l'espressione di tutte le nefandezze a cui il mondo sottopone sistematicamente gli indifesi, dal canto suo Rock Lee, insieme all'uomo da cui ha mutuato il proprio sistema di valori, ovvero Gai Maito, è l'immagine più edificante di quello spirito della giovinezza che in Naruto rappresenta la filosofia-simbolo del ninja. Sappiamo, infatti, quanto il ragazzo abbia dovuto lavorare duro, e quindi trascendere i limiti della propria natura di shinobi, pur di soverchiare ogni aspettativa o tabù, per configurarsi come un punto di riferimento assoluto per Konoha e per tutti quei ninja che aspirano ad incarnare la “volontà del Fuoco” su cui si è fondato il Villaggio.

A differenza di Gaara, forse il giovane shinobi più talentuoso della sua generazione insieme a Sasuke e Neji, per Rock Lee la maturazione passa per il sacrificio, attraverso la volontà di non arrendersi mai neanche davanti ad un ostacolo apparentemente insormontabile (come può essere, appunto, il jinchuriki) e di migliorare mediante l'allenamento. Assurgendo così ad incarnazione ideale dell'underdog, che ascende a vette insperate, proprio perché sposa sentimenti indiscutibilmente genuini e inopinabili.

Ecco allora che nello scontro con Gaara, in ogni calcio sferrato all'avversario o in ogni dogma superato attraverso il sudore e la totale abnegazione, rivive metaforicamente tutta la sfera valoriale del ragazzo: una teoria di sentimenti e logiche talmente simbolica e trascendente, da abbattere colpo dopo colpo il muro di odio e risentimento che il giovane Gaara ha innalzato come sistema di autodifesa dalle sue crisi interne. E seppur la battaglia finisca con la sconfitta dello shinobi di Konoha, è chiaro che Kishimoto abbia qui delineato un vero e proprio trionfo dei valori del ragazzo: che porteranno, guarda caso, il jinchuriki del Monocoda ad un passo dalla purificazione, sublimata di lì a breve dal successivo confronto con Naruto, che ricodificherà, come ben sappiamo, l'intero sistema valoriale (e identitario) del futuro Kazekage.