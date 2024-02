Naruto: perché lo scontro con Zabuza e Haku rivela il cuore ideologico del manga

"Sono contento che siate stati voi i primi avversari di Naruto" sentiamo dire a Kakashi davanti ad un sofferente Zabuza, distrutto per la morte di Haku. Queste parole, pronunciate al termine di una micidiale battaglia, acquisiscono una forte valenza ideologica, per come delineano lo scontro come il principio del cammino da shinobi del protagonista.

In questo senso, se pensiamo alle metodologie intrinseche del manga di Masashi Kishimoto, notiamo come il mangaka si serva delle battaglie non solo in funzione narrativa, ma le declini costantemente nelle vesti simboliche di “veicolo tematico”, come strumento attraverso cui rivelare delle verità sui personaggi coinvolti nel combattimento, fino a preparare il terreno per le evoluzioni (umane) a cui andranno necessariamente incontro i ninja, e in particolare il protagonista. Abbiamo visto, ad esempio, come lo scontro tra Gaara e Rock Lee riveli i principi filosofici di Naruto, proprio perché mette in contrapposizione non due shinobi di natura e segno diverso, ma i rispettivi sistemi di valori che li contraddistingue; un andamento, questo, che ritroviamo in termini più o meno analoghi anche nella primissima battaglia del manga.

Da qualunque prospettiva lo si guardi, lo scontro tra i ninja del neo-Team 7 e i due shinobi della Nebbia assume la valenza di iniziazione metaforica per tutti coloro che sono coinvolti nella battaglia, soprattutto per quanto riguarda i tre allievi di Kakashi. La missione in questione, che come ben ricordano gli amanti del manga si tramuta improvvisamente da spedizione di grado “D” ad una di livello A o addirittura S, pone Naruto, Sasuke e Sakura davanti ad un pericolo tanto radicale quanto inatteso, che li costringe da un lato a prendere contatto con le nefandezze del mondo in cui sono calati, e dall'altro a bruciare le tappe dei processi di crescita pur di sovvertire un'incombenza che appare, a tutti gli effetti, insoverchiabile.

Se per noi il Quartetto del Suono ha rappresentato la più grande minaccia di Naruto e per i suoi giovani compagni, l'incontro con Zabuza e Haku ha introdotto invece gli shinobi (e di conseguenza, i lettori che stavano iniziando in quei primissimi capitoli a seguirne le gesta) alle logiche di un universo diabolico, incerto, dove la morte è dietro l'angolo e in cui occorre superare i propri limiti pur di soccombere al richiamo nefasto delle ingiustizie, portandoli così a formulare quegli stessi ideali su cui da un lato Naruto avrebbe codificato la sua natura eroica da shinobi, e dall'altro l'autore avrebbe comunicato tutte le istanze tematiche su cui si sarebbero da quel momento fondate le impalcature (ideologiche e semantiche) dell'opera.

Come abbiamo visto già nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Kishimoto ha abbandonato le abilità copiative dello sharingan in Naruto, l'incontro con i due shinobi della Nebbia, oltre a definire Kakashi come il ninja-copia per eccellenza – codificandone così quei canoni identitari che avrebbero permesso al personaggio di entrare nell'immaginario collettivo – ha costretto i giovani eroi ad interfacciarsi con la transitorietà della vita-da-shinobi, fino a spingerli oltre i loro stessi limiti fisiologici. È qui, infatti, che Sasuke attiva le sue abilità oculari, ed è nel momento in cui Haku sta per uccidere l'Uchiha che emerge la reale natura del chakra (e quindi dell'identità da jinchuriki) dello stesso Naruto. Con il protagonista, che in faccia al richiamo della morte, comprende l'importanza che il cameratismo e il rispetto per i suoi eguali eserciteranno nella configurazione di quel cammino che lo porterà prima a rappresentare il punto di riferimento assoluto dei ninja della Foglia, e poi a guidare Konoha.

Se spostiamo poi l'attenzione allo spadaccino della Nebbia e alla sua compagna, notiamo come Kishimoto utilizzi qui i “villain” sia per affermare i valori degli stessi, ma soprattutto per mostrare come tali shinobi abbiano dovuto mutare prospettive per rispondere alle logiche disumane dell'universo in cui (soprav)vivono, al punto che la sequela di azioni opinabili ed eticamente non-condivisibili in cui si profondono Zabuza e Haku è da individuare non in una loro supposta crudeltà, ma nelle costrizioni a cui li ha sottoposti il mondo dei ninja.

E se Naruto imparerà a guardare oltre le facciate, e a portare sul cammino della redenzione anche coloro che in apparenza sembrano impervi a qualsiasi connotazione catartica – come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo l'amicizia tra Gaara e Naruto – molto lo si deve al confronto con Haku e Zabuza: senza alcun dubbio uno dei momenti più apertamente simbolici e semanticamente nevralgici di tutto il manga.