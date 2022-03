Naruto: un perfetto cosplay di Sasuke grazie agli effetti speciali

Tra i ninja più forti di Naruto Shippuden e nel suo diretto sequel, Boruto, spicca sicuramente Sasuke Uchiha, un ninja forte di potentissime abilità oculari e di un sapiente utilizzo del chakra in rapporto ad una straordinaria mente strategica. Tutto ciò, infatti, lo ha reso un vero e proprio beniamino del pubblico.

La storia del rivale di Naruto è stata molto travagliata a causa di un passato caratterizzato dallo sterminio del suo clan per mano del fratello. Sconvolto da quell'avvenimento, Sasuke si è allenato per diventare uno dei ninja più forti in assoluto, impresa riuscita dal momento che l'Uchiha è riuscito ad utilizzare alcune delle tecniche più potenti del franchise.

Le sue abilità lo hanno reso uno dei personaggi preferiti dal pubblico di Masashi Kishimoto e, a distanza di anni dalla fine del manga, continuano a inondare la community centinaia di manifestazioni di creatività originali che diventano popolari in rete, l'ultima delle quali a cura di Diego Woods. In particolar modo, l'artista ha realizzato un cosplay di Sasuke sfruttando gli effetti speciali che donano al suo lavoro uno spettacolo visivo. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ha ricevuto moltissimi commenti di supporto visto l'ottima resa del personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo originale cosplay dell'Uchiha, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.