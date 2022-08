Naruto: un perfetto Madara Uchiha spettrale in questo cosplay ipnotico

Per lungo tempo, tutte le figure ormai morte del mondo di Naruto sembravano leggendarie. Nomi come quello del quarto Hokage già erano passati alla storia, ma andando più indietro erano presenti ninja capaci di distruggere interi villaggi e nazioni da soli. Tra questi ci sono anche i fondatori di Konoha, personaggi che rimarranno nella storia.

Prima della fondazione del Villaggio della Foglia, c'erano soltanto clan in guerra. Il clan Uchiha era uno dei più forti e ha sempre affrontato il clan Hashirama in una dura lotta per la supremazia. A prendere le redini del clan dello Sharingan a un certo punto è stato Madara Uchiha, uno dei ninja più forti del mondo di Naruto. La sua battaglia con Hashirama è stata lunga nel tempo ed è stata anche messa in pausa da un accordo di alleanza, cosa che portò alla costruzione di Konoha.

Purtroppo la pace durò poco e Madara Uchiha si è poi rivelato essere un villain, tornando anche nel presente, durante la quarta grande guerra ninja, per attuare il suo piano. L'illusione eterna sotto la quale voleva porre l'umanità è lo scenario di questo cosplay di Madara Uchiha a tinte rosse creato da Izanami, cosplayer che più volte si è dedicata al mondo di Naruto. Nella foto successiva, invece, c'è il ninja leggendario pronto a combattere.

Ecco anche un cosplay di Mito Uzumaki, sua contemporanea.