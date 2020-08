Naruto: il pericoloso Orochimaru diventa una splendida statua da ben 400 euro

Tra i numerosi brand che hanno saputo far breccia nel cuore di milioni e milioni d'utenti, è indubbio che l'epopea di Naruto sia una tra le più famose, un franchise che nel corso della sua lunghissima corsa ha saputo conquistare milioni e milioni di fan, tra lettori e spettatori sparsi in tutto il pianeta.

Il successo riscosso ha ovviamente portato alla realizzazione d'innumerevoli produzioni parallele - tra spin-off, videogiochi, pellicole e molto altro ancora - affiancate da un vero e proprio seguito del manga originale, ovvero quel Boruto: Naruto Next Generations che sta facendo parlare molto i fan, i quali continuano a elogiare l'opera con fan art e cosplay di gran qualità. Visti i risultati riscossi, non dovrebbe quindi stupire che sempre più società si siano volute lanciare nella realizzazione di gadget a tema pensati per il pubblico più spiccatamente collezionista, società tra le quali figura anche Zero Studio, compagnia tornata sotto la luce dei riflettori grazie alla presentazione di una nuova figure a tema Naruto e specificatamente dedicata a Orochimaru.

Come visionabile attraverso le immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grandissima quantità di dettagli e mette in mostra il nostro ben noto e pericoloso ninja pronto per lo scontro, con una resa finale tanto riuscita quanto terrificante. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il prodotto verrà rilasciato nel primo quarto del 2021 per un prezzo pari a 399 euro - senza contare le spese di spedizione -, ma in compenso è stato reso noto che il tutto è già preordinabile, anche se in totale verranno resi disponibili solo 400 pezzi in tutto il mondo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stata svelata anche una bellissima statua a tema Naruto dedicata a Sasuke Uchiha.