Naruto: il perseverante Rock Lee omaggiato dal perfetto cosplay femminile di Chame

Naruto è una serie ricca di personaggi, molti dei quali sono stati ben caratterizzati e scritti dal maestro Masashi Kishimoto. Tra i ninja del Villaggio della Foglia più originali e unici si trova Rock Lee, ragazzo che non potendo usare né le arti magiche né quelle illusorie, ha costantemente migliorato la padronanza delle arti marziali.

Grazie agli insegnamenti di Gai Maito e alla sua straordinaria perseveranza Rock Lee, nonostante sia passato in secondo piano nel sequel Boruto, rimane uno dei personaggi preferiti della community, e dello stesso mangaka. La sua battaglia con Gaara viene ricordata ancora oggi e considerata uno dei momenti più intensi dell'intera prima parte della serie originale.

Nato come totale tributo alla leggenda delle arti marziali Bruce Lee, il ninja di Konoha si è dimostrato più volte un combattente fenomenale, e per questo la cosplayer @ChameLeahn ha voluto omaggiarlo con uno splendido, e piuttosto fedele, cosplay. Dall'immagine condivisa sui social, che trovate in calce, si nota la somiglianza tra l'interpretazione del personaggio e un frame dell'anime, inerente proprio allo scontro con il ninja della Sabbia durante l'esame per diventare Chunin.

