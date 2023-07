Naruto: quali sono i personaggi più odiati dell'anime?

Naruto ha costituito l'infanzia di giovanissimi ragazzi, lasciando un dolce ricordo impresso nella mente di ognuno. La sua popolarità ha portato la creazione di un sequel che vede come protagonista proprio suo figlio, Boruto.

Non tutti i personaggi di Naruto sono esattamente come li ricordavamo in passato, molti sanno essere particolarmente fastidiosi, come ad esempio Hiruzen Sarutobi, il terzo hokage del villaggio della foglia. All'inizio si presenta incredibilmente affettuoso, tuttavia dopo la sua morte viene al galla il suo losco passato e ha costituito la distruzione del clan Uchiha, difendendo il suo allievo Orochimaru.

Fra i personaggi meno riusciti c'è Kabuto Yakushi, che da villain promettente è diventato un pessimo seguace di Orochimaru, dimostrando di essere inutile, esattamente come Konohamaru, che nell'idolatrare Naruto Uzumaki si cacciava nei peggiori guai, e così si potrebbe dire di Tenten, scritta male e debole, non risulta utile ai fini della trama.

A proposito di donne scritte male, non si può non nominare Karin, innamorata follemente di Sasuke. Il suo personaggio gira attorno all'amore malato nei suoi confronti che, nonostante i pessimi atteggiamenti del ragazzo, non riusciva a lasciare andare. Anche Sakura, per gli stessi motivi, non è apprezzata dal pubblico. Rompe l'amicizia con Ino per Sasuke, disprezzando inizialmente Naruto per nessun motivo valido, ed è quasi inutile nei combattimenti importanti, come quelli contro i potenti Kaguya e Obito.

Sicuramente il personaggio più odioso non poteva che essere Danzo Shimura, brutale e insensibile, sebbene i fan non lo abbiano mai considerato così tanto. Ha guidato la Fondazione per creare un esercito di soldati perfetti, ha ordinato il massacro di massa degli Uchiha e ha sostenuto la distruzione di Konoha.

Quali personaggi mancano in questa lista? La classifica potrebbe essere molto più lunga di così, dato il grande numero di figure presenti nella serie. Potrebbe uscire presto un nuovo film di Naruto, ma intanto è disponibile il nuovo capitolo speciale dedicato a Minato.