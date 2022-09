Naruto, i personaggi della serie vestiti da cerimonia nell'immagine del pop up shop

Naruto è uno dei franchise del mondo anime e manga più apprezzati al mondo. I ninja creati dal genio di Masashi Kishimoto hanno conquistato tutti nei primi anni 2000, grazie a una storia tanto adrenalinica quanto profonda. Nel 2022 l'anime di Naruto ha compiuto 20 anni, e proprio per questo sono attese delle succose novità.

Uno dei punti di forza di Naruto è senza dubbio il foltissimo merchandise. Figures, carte collezionabili, collaborazioni con tantissimi marchi a livello globale: il franchise non si fa mancare proprio nulla. Per l'ultima collaborazione tra Naruto e Yahiko Kishimoto ha realizzato una speciale illustrazione, dimostrando ancora una volta la vicinanza e l'attenzione che l'autore ha nei confronti della sua opera.

In Giappone, e soprattutto a Tokyo, sono molto popolari i pop up shop. Essi sono dei particolari tipi di negozi che vengono allestiti in giro per la città per qualche evento o per vendere qualche prodotto particolare, e poi in pochissimo tempo scompaiono. A Tokyo, dal 14 ottobre al 27 ottobre, sarà presente un pop up shop dedicato a Naruto.

Il pop up shop sembra essere a tema abito da cerimonia, come possiamo vedere nell'immagine pubblicata su Twitter da @A3_event. In essa sono presenti i protagonisti di Naruto vestiti per un grande evento, tra cui spicca sicuramente Gaara con il suo completo rosso bordeaux e Sakura, con il suo vestito molto grazioso ornato da un motivo a fiori di ciliegio.

Non sono ancora noti i prodotti in vendita nel negozio temporaneo, che probabilmente saranno esclusivi e limitati. Peccato che in Europa non siano così popolari iniziative del genere, visto che potrebbero essere prese molto seriamente da tantissimi collezionisti.