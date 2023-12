Naruto, il personaggio preferito dell'autore Masashi Kishimoto? Non è Itachi!

In questo 2023 i fan di Naruto hanno avuto la possibilità di incoronare il proprio eroe preferito attraverso un sondaggio dalla portata globale. Infine a essere stato decretato il personaggio preferito dagli appassionati di Naruto è stato Minato Namikaze, il 4° Hokage papà del protagonista. Ma il personaggio preferito da Masashi Kishimoto, invece?

I festeggiamenti per il 20° anniversario della serie anime hanno portato a grosse novità, in questi ultimi mesi. Se del nuovo anime di Naruto non si sa ancora nulla, dopo un rinvio arrivato a poche ore dall'uscita programmata di settembre 2023, Kishimoto-sensei è tornato a scrivere con un one-shot da sogno.

Nel Gaiden Naruto: The World Within the Spiral l'autore ha scritto una storia sul passato, focalizzandosi sulla creazione del Rasengan, riportandoci al fianco dei giovani Minato e Kushina. Questo one-shot è arrivato solamente grazie alla votazione globale sul personaggio preferito dai fan, ma chi è l'eroe preferito da Kishimoto?

Il maestro Kishimoto ha sicuramente riguardo per Naruto Uzumaki, un personaggio a cui ha donato una personalità unica attraverso la quale è riuscito a sfiorare le anime dei fan. In alcune occasioni, Kishimoto ha menzionato Shikamaru come uno dei suoi personaggi preferiti. A distinguere colui il quale è la spalla più fidata del Settimo Hokage è la sua lealtà e la sua intelligenza. Un altro personaggio che l'autore ha amato è Killer Bee. Con la Forza Portante dell'Ottacoda, il creatore di Naruto si è divertito scrivendo un personaggio dal carattere allegro e giocoso anche nei momenti più seri.

Il preferito in assoluto di Kishimoto potrebbe essere Sasuke e il motivo questa volta risiede nel design del personaggio. L'autore dichiarò che l'aspetto di Sasuke è stata una vera sfida, un lavoro che ha assorbito molta energia. Proprio per questo motivo Sasuke è il personaggio di Naruto preferito da Masashi Kishimoto.