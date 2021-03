Naruto, da piccola peste a eroe di Konoha in questa figure da 700 euro

Che dovesse diventare l'Hokage del Villaggio della Foglia ce lo aveva detto sin dal suo esordio, ma a ripensare al viaggio intrapreso da Naruto Uzumaki durante tutto il corso dell'opera di Masashi Kishimoto viene ugualmente il magone. Ripercorriamo la sua storia in questa figure.

Nella statua da collezione realizzata da QianYe Studio possiamo ammirare il grande percorso intrapreso dal protagonista, il quale è passato dall'essere una peste dispettosa al salvatore che tutto il mondo ninja aspettava. Nel corso della sua storia, Naruto è stato anche il Genin più imprevedibile del villaggio e l'eroe che ha salvato Konoha dall'attacco dell'Organizzazione Alba.

Questo suo lungo cammino è raffigurato nella commovente figure, in cui i quattro Naruto in questione contribuiscono a formare un gigantesco Rasengan. Ai piedi del Settimo Hokage non poteva mancare Kurama, la Volpe a Nove Code che lo accompagna sin dal primo giorno.

A un prezzo di 695 euro, questo prestigioso pezzo da collezione presenta dei dettagli notevoli, come lo sguardo feroce e affamato del Cercoterio, o il sigillo applicato dal Quarto Hokage sul ventre del piccolo Naruto.

Quali ricordi vi porta alla mente questa statua e quale, secondo voi, è stato il miglior Naruto mai apparso? Se volete ripercorrere il viaggio dell'eroe di Konoha, la seconda stagione di Naruto è ora su Crunchyroll. La tennista Naomi Osaka si mostra in questo cosplay di Naruto.