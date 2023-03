Naruto è più popolare di ONE PIECE? Rufy Vs Kaido umiliato dalla scena nel bagno di Naruto

Per lungo tempo i Big Three di Shonen Jump si sono contesi le classifiche dei manga più seguiti e anche ora che prosegue solamente la serializzazione di ONE PIECE la battaglia non cenna a fermarsi, almeno tra i fan. È più popolare Naruto o ONE PIECE? La community non ha dubbi.

Sebbene Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto si siano scambiati segni di rispetto nel corso delle proprie opere, tra i fandom delle due serie non esiste modo di deporre le armi. In rete è infatti scoppiata una nuova polemica tra le due community.

Come fatto notare da un post di Daily Dose of Anime, quella che almeno finora è la battaglia più importante di ONE PIECE è risultata essere inferiore alla scontro nel bagno del Settimo Hokage Naruto. Le due scene in questione sono lo scontro tra Rufy e Kaido, il primo sulla cupola teschio di Onigashima in cui Cappello di Paglia stende l'Imperatore con un Red Rock, e un clone di Naruto che interrompe una faida tra Boruto e Kawaki mentre l'Hokage è impegnato sul WC.

Su YouTube, la clip di Boruto: Naruto Next Generations condivisa da Crunchyroll ha totalizzato 9.6 milioni di visualizzazioni, mentre quella di ONE PIECE "solamente" 4,7 milioni di visualizzazioni. Se per i fan di Naruto questo è chiaramente un segnale della popolarità dell'opera rispetto a ONE PIECE, per altri è tutto il contrario. I fan di ONE PIECE seguono assiduamente la trasmissione dell'anime e non hanno bisogno di recuperare le clip degli episodi su YouTube. Le onorificenze ricevute da ONE PIECE RED testimoniano il grande successo dell'avventura dei pirati di Oda.

Nel mese di settembre 2023 le due opere torneranno a incrociare la strada. L'anime di Naruto tornerà sugli schermi con quattro episodi speciali, mentre l'anime di ONE PIECE proseguirà la serializzazione settimanale. Ma voi cosa ne pensate della questione, preferite Naruto o ONE PIECE?