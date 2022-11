Naruto: preordinabile un'evocativa statuetta di Uchiha Itachi

Il mondo delle statuette scaturisce immenso fascino tra gli appassionati, specialmente quando riguardano i loro personaggi preferiti. Non sarà dunque faticoso per un personaggio del calibro di Uchiha Itachi, da Naruto, attirare le attenzioni di possibili acquirenti.

Itachi è il primo membro Akatsuki che viene presentato in Naruto. Non solo il fratellone di Sasuke è un personaggio che sprizza carisma da tutti i pori ma inoltre era parte del gruppo di villain manga più amato.

La statuetta, ammirabile dalle foto nel tweet in calce alla notizia, è realizzata da Mr. J Studio ed è venduta ad un prezzo di 195 euro nelle due varianti disponibili, ovvero in metallizzato oppure in traslucido. In stock i pezzi sono però limitati e sono richiesti 50 euro aggiuntivi di preordine. Chi espleterà tutte le operazioni di spesa più antipatiche, avrà però, dal terzo trimestre del 2023, la possibilità di scaldare l'ambiente di casa con la potentissima aura di Itachi.

Il prodigioso ninja Uchiha, in tutti i suoi 30 centimetri di altezza, osserva circospetto l'ambiente attorno a sé. Il tutto nella sua posa caratteristica con il polso sinistro che riposa penzolante in mezzo alle pieghe del cappotto. Eppure oltre alla figura principali gli adornamenti completano la visione con un massiccio effetto dinamico: fiamme rosse e nere avvolgono Itachi arrivando in alcuni punti a prendere la forma di corvi. I fan più accaniti di Naruto sapranno chiaramente riconoscere ogni riferimento.